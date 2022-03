Federal A – F1: Unión no pudo en Chaco ante Sarmiento

(Por: Chaco día por día) – Sarmiento se impuso a Unión de Sunchales por 2 a 0 en el inicio del torneo Federal ‘A‘ de fútbol (zona Norte), en duelo jugado este sábado en el estadio Centenario. Gonzalo Cañete y Matías Masilla marcaron los goles del decano, que volverá a ver acción el domingo 3 de abril cuando visite a Gimnasia y Tiro de Salta.

El partido

Sarmiento salió decido a ser quien predomine con el juego a través de la tenencia de balón que le proporcionaba Israel Roldán, quien ocupaba bien a los jugadores por las bandas para las primeras aproximaciones del ‘Decano‘.

Unión por su parte lo esperaba lo más ordenado posible y ante el adelantamiento del local, buscó contragolpearlo en el arranque. El buen momento de arranque del equipo de Fernández le permitió a Sarmiento ponerse en ventaja rápidamente. ‘Coco‘ Roldán con la pelota lo vio a Cañete escaparse por derecha, le metió el pase cruzado y el delantero del ‘decano‘, dentro del área, definió de primera al ángulo cruzado y puso el 1 a 0 antes de los 15 minutos de juego.

Con el envión, el local se sintió más cómodo y arrinconó a Unión para generarle varias ocasiones. Pero después de los 25 minutos, la visita mejoró y le ganó la mitad de cancha a Sarmiento y también le quitó el balón para que quede largo el ‘decano‘; y allí encontró situaciones con Stracqualursi, que en las dos que tuvo no estuvo fino y el llamado de atención fue con un remate al travesaño de Vargas.

Recién en el tramo final los chaqueños recuperaron la posesión e intentaron ampliar el marcador que finalmente no llegó por la buena actuación del arquero González. La polémica de la primera parte se dio en tiempo adicional cuando lo tomaron de la camiseta dentro del área a Héctor González y el árbitro Sandoval no sancionó nada. Así se marcharon al descanso.

Para el complemento Unión continuó ganó en confianza, adelantó decididamente las líneas y jugó en terreno rival, pero siempre careció de presencia ofensiva para concretar algo de lo que venía generando.

Sarmiento no la pasaba bien, no tenía la pelota y cuando lo hacía no la manejaba bien. Fernández cambió ficha por ficha con la presencia de Pérez y la salida de Brito y no consiguió cambiar la ecuación hasta el minuto 24 cuando el ‘Decano‘ consiguió, casi sin merecerlo y a través de la pelota detenida, un nuevo gol que le terminó dando la tranquilidad necesaria. Lo ejecutó al tiro de esquina Roldán y en el primer palo anticipó Matías Mansilla para el 2-0.

El elenco de Sunchales golpeado fue con más amor propio y tuvo la posibilidad de descontar, pero los intentos de Rodríguez se fueron por encima del arco.

Ganó Sarmiento que por momentos jugó bien, por momentos sufrió el partido, pero ante un gran acompañamiento de su gente en el Centenario, consiguió el primer triunfo en la era Leonardo Fernández.