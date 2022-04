LRF Inferiores – F1: Buen arranque de los pequeños de la ciudad

Las Divisiones Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol pusieron en marcha de manera oficial la temporada 2022. El último sábado se jugó la Primera Fecha del torneo Apertura.

Quinta División:

– Libertad 6 (Tiago Avenatti x 3, Matías Martini, Tomás Vainstub y Lautaro Carranza) vs. Independiente San Cristóbal 0.

– 9 de Julio 0 vs. Unión 1 (Laureano Ferreyra).

Sexta División:

– Libertad 5 (Fabricio Ronco x 2, Nicolás Rodríguez, Bautista Gramaglia y Lautaro Monzón) vs. Independiente San Cristóbal 1.

– 9 de Julio 1 (Alejandro Díaz) vs. Unión 1 (Joaquín Cabral).

Séptima División:

– 9 de Julio 0 vs. Unión 0.

Octava División:

– Libertad 5 (Catriel De Los Santos x 2, Tomás Rosso, Tobías Espíndola y Bautista Toldo) vs. Independiente San Cristóbal 1.

– 9 de Julio 0 vs. Unión 1 (Ever Cabral).

Novena División:

– Libertad 5 (Martín Detler x 2, Alejo Yosviack, Martín Marengo y Miqueas Colombo) vs. Independiente San Cristóbal 3.

– 9 de Julio 1 vs. Unión 1 (Jeremías Magliano).

Prenovena:

– 9 de Julio 0 vs. Unión 3 (Ezequiel González).

Categoría 2011:

– Independiente San Cristóbal 2 vs. Libertad 2 (Santiago Rojas y Valentino Neifert), Unión 0 vs 9 de Julio 0.

Categoría 2010:

– Independiente San Cristóbal 1 vs. Libertad 1 (Bautista Biolatto).

– Unión 4 (Santino Rastelli, Enzo Paz y Genaro Barraza x 2) vs. 9 de Julio 1.

Próxima Fecha – Segunda

– Independiente San Cristóbal vs. Argentino Quilmes.

– Peñarol vs. Ben Hur.

– Atlético de Rafaela vs. Ferrocarril del Estado.

– Sportivo Norte vs. Unión.

– Libertad vs. 9 de Julio.