LRF: Se definió cómo se jugará la Segunda Fecha

(Por: Prensa LRF) – Aprobación boletín 2.895, por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas. El delegado de Sp. Roca manifiesta que en oportunidad de enfrentar a San Isidro, uno de sus jugadores tenía una camiseta distinta a la de los demás jugadores y el árbitro no informó el detalle. La delegada de San Isidro Egusquiza informa los motivos por los cuales el jugador jugó con esa camiseta y se lo informaron al árbitro quien autorizó para que juegue de esa manera.

2- Lectura correspondencia: Varias notas de inferiores e infantiles. Informe policial sobre el partido Quilmes vs. Sp. Norte. Se eleva al H.T Penas. Nota de Arg. Quilmes informando que en el partido vs. Sp. Norte sector visitante se produjeron daños en las instalaciones. Se eleva al HT Penas. El delegado de Arg. Quilmes menciona la lesión que sufrió uno de sus jugadores a raíz de un golpe y que a raíz de ello debió ser intervenido quirúrgicamente. Agrega que el club cumplimentó con todo lo que exigió la policía para el operativo. El Dep. Aldao envía una nota que chicos de la 9ª división tuvieron síntomas de gripe y por eso no pudieron jugar el día jueves con Indep. Ataliva. El partido debe ser reprogramado.

Federal A: Unión vs. Douglas Haig domingo a las 17 horas.

3- Informe de tesorería y pases de jugadores.

4- El próximo lunes a las 19 horas se reunirá el consejo de infantiles en la sede de la Liga.

5- El próximo fin de semana, los días sábado y domingo, en todas los partidos de la liga (todas las categorías) se realizará un minuto de silencio en memoria a los caídos de Malvinas en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Se solicita a los clubes que en la medida de lo posible los equipos puedan entrar con banderas o pancartas haciendo alusiones a los ex combatientes.

6- Se informa que de acuerdo a lo que establece el reglamento de la Liga, se debe dar de baja al delegado de Indep. San Cristóbal por no cumplir con las asistencias exigidas. El citado club deberá reemplazar al mismo.

7- Se informa que el pasado fin de semana los torneos de Primera A de primera y reserva comenzaron a jugar con el sistema comet. Es un sistema nuevo que con el correr de las fechas se irán ajustando detalles. Es de destacar el logro de poder comenzar a utilizar el sistema.

8- Adelantos próximo fin de semana:

Unión vs. Quilmes jueves a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Arg. Vila vs. 9 de Julio viernes a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Sp. Roca vs. Moreno viernes a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Los demás encuentros se jugarán el domingo en el horario oficial de las 14.30 hs. Reserva y 16 hs. Primera.

Adelantos 3ª fecha (días a confirmar):

Libertad vs. Unión

Dep. Aldao vs. Dep. Ramona

Dep. Josefina vs. Atl. Esmeralda

9- Se informa que miembros de la mesa directiva asistieron a la final de la Copa Federación disputada en Atlético María Juana. El HCD brinda un gran aplauso al club Atl. María Juana por la gran campaña realizada en el citado torneo representando de gran manera a la Liga en la provincia. El delegado de Atl. María Juana agradece a la liga y a todos los clubes por el acompañamiento.

10- Los días miércoles 29, jueves 30 de marzo y viernes 01/04 la atención al público en la administración será únicamente por la tarde (15 a 19 horas).

11- Próxima reunión: martes 5/04.