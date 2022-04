Teatro del bueno en un Festival que llegó para quedarse

1 de 7

Tal como estaba organizado, este fin de semana la ciudad vivió días especiales en lo que a propuestas teatrales se refiere ya que hubo para todos los gustos. La sucesión de días, escenarios y representaciones estuvo enmarcada en el Día Internacional del Teatro, generándose así un movimiento cultural muy importante.

La ciudad en sí está altamente receptiva a iniciativas de estas características, pudiéndose ver esto en la respuesta a cada espacio que ofreció obras. Si bien estamos lejos de hablar de masividad, el contar con salas prácticamente colmadas, refleja una aceptación importante.

Las obras del viernes en el Centro de Cultura Artística «Amigos del Arte», la presencia de actores de Buenos Aires invitados especiales el sábado en las ex Cocheras Rotania y el cierre del domingo en el patio de la Casa de Carlos Steigleder, ofrecieron un abanico de emociones y actuaciones diversas, recibiendo el aplauso continuo del público presente.

Sin lugar a dudas, el esfuerzo hecho para darle forma a este pequeño festival, será la base fundamental de lo que continuará, teniendo un punto de apoyo importante para pensar en el venidero 2023 y porqué no una situación similar o potenciada en espacios, tiempos y formas.

Una repetición solicitada

Además, no todo ha terminado aquí puesto que la propuesta de «Made in Lanús» tendrá una nueva función, estando la misma convocada para el sábado venidero en las ex Cocheras Rotania.