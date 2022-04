Voley F – Sub14: Gran labor de las chicas albiverdes

En las instalaciones del club Almagro de Rafaela, el fin de semana se desarrolló el primer Grand Prix Sub14 de la Asociación Rafaelina de Voley «V. G.». En esta oportunidad, las chicas de Unión participaron con tres equipos, logrando muy buenos desempeños.

Estos fueron sus resultados:

Sub14 “A”

Fase de grupo:

– Unión “A” 2 vs. Unión “B” 0.

– Unión “A” 2 vs. Almagro (Raf.) “B” 0.

– Unión “A” 2 vs. 9 de Julio (Raf.) 0.

Final: Unión “A” 0 vs. Almagro (Raf.) “B” 2.

De esta manera culminó en la segunda posición del Grand Prix.

Sub14 «B»

Fase de grupo:

– Unión “B” 0 vs. Unión “A” 2.

– Unión “B” 2 vs. Almagro (Raf.) “B” 0.

– Unión “A” 2 vs. 9 de Julio (Raf.) “B” 0.

Tercer puesto: Unión “A” 2 vs. 9 de Julio (Raf.) “A” 1.

Sub14 «C»

Fase de grupo:

– Unión “C” 0 vs. Atlético Rafaela “A” 2.

– Unión “C” 2 vs. Almagro (Raf.) “C” 1.

– Unión “C” 2 vs. Almagro (Raf.) “D” 0.

Final: Unión “C” 0 vs. Atlético Rafaela “A” 2.

De esta manera, accedieron a la segunda posición de la Zona Ascenso, mostrando gran progreso en su juego.