LRF Inferiores – F2: Opaco fin de semana para equipos de la ciudad

El torneo Apertura de Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol disputó el pasado fin de semana la Segunda Fecha del certamen que se lleva adelante, con los siguientes resultados:

Quinta División:

– Sportivo Norte 2 vs. Unión 0.

– Libertad 0 vs. 9 de Julio 1.

Sexta División:

– Sportivo Norte 1 vs. Unión 0.

– Libertad 0 vs. 9 de Julio 3.

Séptima División:

– Libertad 0 vs. 9 de Julio 0.

Octava División:

– Sportivo Norte 1 vs. Unión 2 (Ever Cabral y Valentino Milanesio).

– Libertad 0 vs. 9 de Julio 0.

Novena División:

– Sportivo Norte 0 vs. Unión 1 (Juan Scarafía).

– Libertad 0 vs. 9 de Julio 1.

Pre-Novena:

– Libertad 1 (Alejo Bonazza) vs. 9 de Julio 2.

Categoría 2010:

– Unión 3 (Lautaro Osorio x 2 y Francisco Griotti) vs. Sportivo Norte 0.

– 9 de Julio 0 vs. Libertad 1 (Matías Ballari).

Categoría 2011:

– Unión 1 (Thiago Borgogno) vs. Sportivo Norte 1.

– 9 de Julio 4 vs. Deportivo Libertad 0.

Próxima Fecha – Tercera

– Unión vs. Atlético de Rafaela.

– Ferrocarril del Estado vs. Peñarol.

– Ben Hur vs. Independiente San Cristóbal.

– Argentino Quilmes vs. Libertad.

– 9 de Julio vs. Sportivo Norte.

Nota: en los juegos de infantiles se invierten las localías.