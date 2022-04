Libertad con pago de fianza para acusado de un abuso

(Por: Diario Castellanos) – Durante el transcurso de una audiencia desarrollada en la mañana de este miércoles en los Tribunales de nuestra ciudad, presidida por el Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Javier Bottero, el magistrado finalmente hizo lugar a lo peticionado por los abogados defensores Carlos Farías Demaldé y José María Silvela, ordenando la libertad de EMC, de 37 años, afincado en zona rural de una localidad del departamento Castellanos, quien debe hacer frente al pago de una fianza y también tendrá que cumplir medidas alternativas a la prisión preventiva. EMC había sido acusado en enero de este año de Abuso sexual con acceso carnal calificado por la participación de más de dos personas en calidad de autor (arts. 119 tercer y cuarto párrafo, inc. d y 45 del C. Penal). Junto a él habían sido acusados Leonel D. (representado por el Dr. Juan Manuel Chiappero) y Héctor José R. (cuyo abogado defensor es el Dr. Pablo Mosconi), quienes permanecen detenidos, ya que la revisión en este caso fue únicamente para EMC. Cabe aclarar sin embargo que oportunamente los otros profesionales apelaron la resolución de la Jueza Fortunato que había decretado la prisión preventiva para todos los acusados, aunque hasta ahora no se fijó fecha para la realización de esa audiencia.

Alternativas y fianza

De acuerdo a lo que pudo saber a manera de anticipo Diario Castellanos, el Juez Bottero dispuso que el acusado deberá cumplir medidas alternativas entre las que se destacan la de constituir domicilio (como quedó dicho reside en la zona rural de una localidad de nuestro departamento) desde no podrá ausentarse ni mudarse sin comunicación previa al Juzgado interviniente; prohibición absoluta de acercamiento o contacto con la denunciante, testigos o coimputados; prohibición absoluta de ingresar a la ciudad de Sunchales donde ocurrió el suceso; y también el pago de una caución personal fijada en la suma de dos millones de pesos.

Denunciante presente

Cabe señalar que en la sala de audiencia estuvo presente la mujer que denunció el hecho siguiendo las alternativas del debate en el que actuó como fiscal el Dr. Gustavo Bumaguín. Aquí, como ocurre habitualmente antes de tomar una decisión, el Dr. Bottero le dio la palabra y, por lo que señalaron a CASTELLANOS las fuentes consultadas, la mujer reconoció tácitamente que EMC no había participado del abuso y solicitó al Juez que le otorgara la libertad.

El hecho

Recordamos de acuerdo a lo que se había señalado en la audiencia imputativa, el hecho sucedió entre las 5 y las 12 horas aproximadamente del día 8 de diciembre de 2021, cuando Héctor José R., de 29 años, nacido en Rafaela pero afincado ahora en otra localidad del departamento Castellanos; Leonel D., de 20 años; y EMC., de 37, encontrándose en una vivienda de la ciudad de Sunchales, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad en la que se hallaba la denunciante debido a la ingesta de bebidas alcohólicas, sin poder dirigir libremente su voluntad, y actuando de común acuerdo -entre ellos- la abusaron sexualmente. El hecho que se les atribuyó se dio en un claro contexto de violencia de género, evidenciando una desigualdad de poder entre las partes que encuadra dentro de lo normado por la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.

En este caso recordamos que los defensores del EMC pudieron demostrar que su cliente no había tenido participación en el suceso denunciado por lo que fue liberado.