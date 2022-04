LRF: La reunión liguista confirmó el clásico para el jueves

Sesión martes 05/04/2022

1- Aprobación boletín 2.896, por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- Se hizo presente el Sr. Héctor Moscardo, gerente de la Liga Rafaelina, a quien se le hizo la entrega de una medalla por haber cumplido 25 años de servicio en la administración de la Liga Rafaelina de Fútbol. En un acto muy emotivo el Sr. Moscardo agradeció la Mesa Directiva y al Consejo Directivo por el presente. Además agradeció a todos los directivos que pasaron por la Liga y por los distintos clubes desde que se desempeñó como empleado de la Liga.

3- Lectura correspondencia: Nota de Atl. Esmeralda informando que colocaron nueva iluminación led en la cancha y por lo tanto solicitan inspección de las mismas. Nota de Escuela de Enseñanza media para adultos (funciona en escuela Belgrano) solicitando ser notificados con tiempo cuando 9 de Julio juega de local los días de semana. Nota de la Neutral de Árbitros informando que un árbitros rechazó una designación. Se eleva al HT Penas. Nota de Unión informando que el 23/04 realizarán un festejo por el 74º aniversario del club. Nota de Ferro Dho inscribiendo a sus equipos para el fútbol femenino.

4- Nota de la Asoc. Rafaelina de Árbitros solidarizándose con el árbitro Domingo Gutiérrez quien tuvo un entredicho con el técnico de primera división de San Martín de Angélica, donde se hizo alusión a una cuestión personal. También se da lectura a una nota del Sr. Domingo Gutiérrez solicitando disculpas por su reacción tras el comentario realizado por el técnico de San Martín, manifestando que el comentario fue de muy mal gusto y haciendo alusión a una cuestión personal grave que tuvo que pasar. Agradece a los jugadores de ambos equipos que se solidarizaron con él.

5- Informe de tesorería y pases de jugadores.

6- Se informa que el próximo lunes 11/04 habrá reunión del Consejo Asesor del Fútbol de Divisiones Inferiores en la sede de la Liga a partir de las 20 horas.

7- El próximo martes a las 19 hs. habrá una reunión con los clubes interesados en participar del fútbol senior.

8- Se da lectura al informe del consejo de infantiles. Se establecieron las fechas de torneos y encuentros del presente año. Se debatió el tema delegado de seguridad en las canchas. Se hizo un balance positivo del torneo realizado por Peñarol. Próxima reunión 23/05.

9- Se informa que el pasado fin de semana se jugó un torneo preparación de fútbol femenino en las instalaciones de Deportivo Susana. El mismo se desarrolló con éxito.

10- El Sr. Vice-Presidente recuerda que las personas que presenten carnet de discapacidad tienen el acceso libre a las canchas de la Liga, tal cual lo establece la ley y tal cual se había resuelto en el Consejo Directivo. Se trae a colación porque una persona manifestó que no le permitieron el ingreso a pesar de haber presentado el citado carnet.

Agrega el Sr. Vice-Presidente que tuvo una reunión con dirigentes del club en cuestión quienes manifestaron desconocer la situación y solicitaron las disculpas del caso.

11- Se informa que miembros de la Comisión del Centenario tuvieron una reunión con integrantes de una agrupación que trabaja contra el uso de la pirotecnia sonora. Los mismos realizarán banderas para que los equipos que participen en la liga posen con las mismas cuando se toman una foto.

12- Se recuerda que mañana miércoles 5/4 se llevará a cabo una jornada para comunicadores (periodistas de Rafaela y zona). La misma estará dividida en tres partes: la primera abra un debate entre los periodistas, en la segunda fase se entregará un reconocimiento a familiares de Leonelo Belleze, Carlos Romera y Domingo Bongianino, y un presente al periodistas José Luis Foglia, todos ellos pos su trayectoria. En la tercera parte disertará el Sr. Carlos Trullet.

13- Miembros de la Mesa Directiva informaron que asistieron a las remodelaciones de la cancha de Argentino de Vila (suelo y luces). Se felicita a los dirigentes por las obras realizadas. El delegado del club agradece a los directivos por la asistencia.

14- Adelantos:

Dep. Libertad vs. Libertad jueves 19.30 hs. Reserva y 21 hs. Primera.

Quilmes vs. Bochófilo Bochazo viernes 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Arg. Vila vs. Atl. María Juana viernes 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Dep. Aldao vs. Dep. Ramona viernes 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Dep. Josefina vs. Atl. Esmeralda viernes 20.50 hs. Reserva y 22.20 hs. Primera.

Tiro Federal vs. Belgrano San Antonio viernes 21.15 hs. Reserva y 22.45 hs. Primera. El delegado de Belgrano manifiesta que no pueden arrancar antes ya que el 100% de sus jugadores trabajan y tienen un viaje largo.

Indep. San Cristóbal vs. Arg. Humberto viernes 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Dep. Bella Italia vs. Sp. Roca viernes 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Los demás encuentros se jugarán el domingo a las 14.30 hs. Reserva y 16 hs. Primera.

15- El fin de semana del 17/04 se jugará la 2ª fase de la Copa Centenario.

Unión vs. Dep. Aldao jugará el jueves 14/04.

Los equipos que deseen adelantar sus partidos tendrán tiempo hasta el próximos lunes 11/04 para informar días y horarios.

16- El delegado de Dep. Libertad solicita las explicaciones por las cuales fue cambiado el árbitro que estaba designado para dirigir contra Sportivo Norte. Agrega que el árbitro que terminó dirigiendo ya fue en varias ocasiones durante este año. Desde la Mesa Directiva se les informan los motivos esgrimidos por la neutral de árbitros. Se le solicita que envíen una nota a la neutral de árbitros.

17- Próxima reunión martes 12/04 de manera mixta (presencial y virtual).