Voley F – Formativas: Gran actividad en los Grand Prix Sub13 y Sub16

En el transcurso del pasado fin de semana, se abrió el año para la Categoría Sub16 del vóley del Deportivo Libertad. De dicho comienzo fueron parte dos equipos aurinegros, debido a la gran cantidad de chicas que practican la actividad. Unión, por su parte, presentó tres equipos.

Resultados de Libertad

El equipo A venció 2 a 0 a Unión B, a Argentino de Vila y a Almagro B, mientras que cayó en un apretado 2 a 1 frente a Almagro A. Por su parte, el equipo B superó 2 a 0 a Unión B y luego no pudo con Sportivo Santa Clara, Almagro B y Unión A.

De esta manera el equipo A finalizó en el tercer puesto y el representativo B lo hizo en el séptimo lugar. Por su parte, el día domingo, Libertad también participó en Unión con dos equipos Sub 13: Equipo Amarillo y Equipo Negro, los cuales tuvieron una destacada actuación.

Resultados de Unión

El equipo sub13 “A” obtuvo los siguientes resultados:

Fase de grupo:

– Unión “A” 2 vs. Libertad “B” 0

– Unión “A” 2 vs. 9 de Julio (Raf) 0

– Semifinal: Unión “A” 1 vs. Almagro (Raf) “A” 2

– Tercer puesto: Unión “A” 2 vs. Brown de San Vicente 0

Por su parte el equipo “B” logró estos resultados:

Fase de grupo:

– Unión “B” 0 vs. Sportivo Santa Clara 2

– Unión “B” 2 vs. Almagro (Raf) “C” 0

– Unión “B” 0 vs. Libertad “A”

– Noveno puesto: Unión “B” 0 vs. Atlético Raf 2

El representativo “C” consiguió estos resultados en la Zona ascenso:

Fase de grupo:

– Unión “C” 2 vs. Atlético Rafaela 1

– Unión “C” 0 vs. Almagro (Raf) “A” 1

– Quinto puesto: Unión “C” 2 vs. 9 de Julio Rafaela “B” 0

Sub16 de Unión

El equipo sub16 “A” obtuvo los siguientes resultados:

Fase de grupo:

– Unión “A” 2 vs. Libertad “B” 0

– Unión “A” 2 vs. Almagro (Raf) “B” 0

– Unión “A” 2 vs. Sportivo Sta Clara 0

– Final: Unión “A” 0 vs. Almagro (Raf) “A” 2

De esta manera culminó en la segunda posición del Grand Prix.

Por su parte el equipo “B” logró estos resultados:

Fase de grupo:

– Unión “B” 0 vs. Libertad “A” 2

– Unión “B” 0 vs. Almagro (Raf) “A” 2

– Unión “B” 0 vs. Argentino de Vila 2

– Séptimo puesto: Unión “A” vs. 9 de Julio (Raf) “A” 2

Con estos resultados se posicionó en el 8° puesto del Grand Prix.