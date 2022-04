LRF Apertura – F4: El fútbol Liguista tuvo un fin de semana pleno

En la jornada de este domingo se completó la Tercera Fecha del Apertura masculino de Primera A y B de la Liga Rafaelina de Fútbol.

En los adelantos se habían registrado estos resultados:

> Libertad 2 vs. Unión 0.

> Dep. Aldao 2 vs. Dep. Ramona 1.

> Argentino de Vila 1 vs. Atlético María Juana 4.

> Argentino Quilmes 3 vs. Bochófilo Bochazo 0.

Todo lo jugado en la tarde de ayer:

9 de Julio 3 vs Atlético de Rafaela 2

Reserva: 1-1.

Goles: 1m PT Gonzalo Gorosito (9), 25m PT Kevin Jappert (AR), 38m PT y 24m ST Maximiliano Martínez (9). Iincidencia: Expulsado: 45m ST Alejo Domínguez (AR).

Ben Hur 3 vs Deportivo Tacural 1

Reserva: 3-1.

Goles: 41m PT Hansen (DT), 30m ST Agustín Bianciotto (BH), de penal, 40m ST Luciano Pogonza (BH) y 41m ST Luciano Ojeda.

Moreno de San Vicente 1 vs Peñarol 1

Reserva: 2-0.

Goles: 34m PT Facundo Manassero (B) y 27m ST Joaquín Escobar (P).

Ferro 1 vs Sportivo Norte 1

Reserva: 1-1.

Goles: 23m PT Cristian Arias (SN) y 14m ST Joel Holmann (F).Incidencia: Expulsado 45m ST Fabio González (SN).

Talleres de María Juana 1 vs Florida de Clucellas 2

Reserva: 1-2.

Goles: 28m PT Tiziano Moreno (T), 17m ST Hernán Dobler (F) y 28m ST Alex Windholz (F).

Próxima Fecha – Cuarta

Zona A:

– Dep. Ramona vs. Brown San Vicente.

– Peñarol vs. Ben Hur.

– Dep. Tacural vs. 9 de Julio.

– Atlético de Rafaela vs. Argentino de Vila.

Interzonal: Talleres María Juana vs. Dep. Aldao.

Zona B:

– Florida de Clucellas vs. Argentino Quilmes.

– Bochófilo Bochazo vs. Libertad.

– Unión vs. Ferrocarril del Estado.

– Sportivo Norte vs. Atlético María Juana.

Primera B – Zona Norte

La Primera B, en su torneo Apertura, completó su Tercera Fecha, la cual ya tenía algunos adelantos disputados en la noche del viernes.

Moreno de Lehmann 3 vs San Isidro de Egusquiza 1

Ya habían jugado en los adelantos:

– Ind. San Cristóbal 3 vs. Arg. de Humberto 0.

– Dep. Bella Italia 0 vs. Sp. Roca 1.

– Tiro Federal 2 vs. Belgrano San Antonio 2.

Posiciones: Belgrano San Antonio 7, puntos; Ind. Ataliva 6; Sp. Roca 6; Moreno 6; Arg. Humberto 3; Bella Italia 3; Ind. San Cristóbal 3; Tiro Federal 1; San Isidro 0.

Próxima Fecha – Cuarta

– San Isidro de Egusquiza vs. Dep. Bella Italia.

– Sp. Roca vs. Tiro Federal de Moisés Ville.

– Belgrano de San Antonio vs. Independiente San Cristóbal.

– Arg. de Humberto vs. Independiente de Ataliva.

Libre: Moreno de Lehmann.