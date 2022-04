Villa del Parque: Aprueban mejoras en iluminación del sector «Villa Amanda»

(Por: Prensa Concejo) – En su última Sesión Ordinaria, el Concejo Municipal aprobó un proyecto de Ordenanza presentado por los concejales Carolina Giusti y Santiago Dobler, por medio del cual se dispuso la concreción de acciones que mejoren la iluminación en el sector conocido como Villa Amanda, perteneciente al Barrio Villa del Parque.

Específicamente, la nueva norma establece que el Departamento Ejecutivo Municipal lleve a cabo un plan de iluminación, que consista en la colocación de luminarias en las columnas ya instaladas en el lugar y el control del funcionamiento de las actuales.

“Existen en el lugar no solo personas residentes, sino también propiedades de uso comercial y de recreación, las cuales no están constantemente habitadas. Consideramos de fundamental importancia que esté correctamente iluminado, no solo para la mejor visibilidad de los transeúntes, sino también porque es una medida para prevenir delitos. Es un derecho que tienen los vecinos que habitan Villa Amanda y debe ser suministrado por el Estado municipal”, afirmaron los autores de la propuesta aprobada.

Transitabilidad

En sesiones anteriores, el Cuerpo Legislativo aprobó diferentes Minutas de Comunicación, para solicitar mejoras urbanas.

A través de la Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Rural, se solicitó que el Ejecutivo Municipal proceda -a la brevedad que requiere el caso- a realizar las obras necesarias para garantizar la seguridad de las personas que transitan por calle Santa Cruz, intersección con Güemes, “donde se está generando un profundo pozo, consecuencia del no mantenimiento y de las intensas lluvias que socavan el mismo”.

Otro de los pedidos aprobados solicita el cumplimiento, en un plazo que considere prudente en relación a la obra a realizarse, de la Ordenanza N°2213, la cual establece la construcción de rampas en los canteros centrales frente a Plaza Libertad, en las esquinas formadas por las calles Italia y 25 de Mayo, Ameghino y 25 de Mayo, E. López y J. B. Justo y Pellegrini y J. B. Justo.