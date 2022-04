LRF Inferiores – F3: Buen fin de semana para los equipos de la ciudad

Las Divisiones Inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol disputaron este fin de semana su Tercera Fecha, con buenos resultados para los equipos locales, los cuales consiguieron varias goleadas ante sus rivales de turno.

Quinta División:

– Unión 2 (Franco Cinturión x 2) vs. Atlético de Rafaela 3.

– Argentino Quilmes 0 vs. Libertad 3 (Joaquín Reynoso, Felipe Montini y Lucio Galván).

Sexta División:

– Unión 4 (Thiago Strack x 2, Valentín Cerrudo y Joaquín Cabral) vs. Atlético de Rafaela 1.

Séptima División:

– Unión 2 (Matías Bertero y Nahuel Lastra) vs. Atlético de Rafaela 1.

– Argentino Quilmes 0 vs. Libertad 7 (Agustín Monetti x 2, Bautista Cauda, Fidel Ingaramo, Bautista Beccaría, Luis Romero, Lucio Ponte).

Octava División:

– Unión 1 (Cristian Gómez) vs. Atlético de Rafaela 2.

– Argentino Quilmes 2 (Laureano Valiente y Alexis Manzanares) vs. Libertad 5 (Nahuel Gudiño x 2, Tobías Espíndola x 2 y Catriel De Los Santos).

Novena División:

– Unión 1 (Lisandro González) vs. Atlético de Rafaela 1.

– Argentino Quilmes 0 vs. Libertad 5 (Martín Detler x 2, Miqueas Colombo x 2 y Alejo Yosviack).

Pre-Novena División:

– Unión 0 vs. Atlético de Rafaela 3.

Categoría 2010:

– Atlético de Rafaela 2 vs. Unión 0.

– Libertad 6 (Bautista Biolatto, Lorenzo González, Matías Ballari x 3 y Joaquín Monella) vs. Argentino Quilmes 1.

Categoría 2011:

– Atlético de Rafaela 0 vs. Unión 0.

– Libertad 4 (Valentino Neifert, Santiago Rojas, Lucas Cheta y Bautista Quiroga) vs. Argentino Quilmes 0.

Próxima Fecha – Cuarta

– Libertad vs. Ben Hur.

– Independiente San Cristóbal vs. Ferrocarril del Estado.

– Peñarol vs. Unión.

– Atlético de Rafaela vs. Sportivo Norte.

– Argentino Quilmes vs. 9 de Julio.

Nota: en los juegos de Infantiles se invierten las localías.