ARB Preparatorio – F4: Libertad superó a Ben Hur en Rafaela

En el marco de la Cuarta Fecha del Torneo Preparatorio, Libertad se impuso en Rafaela ante Ben Hur por 93 a 71. Ahora los Tigres son los únicos punteros de la Zona A de la Asociación Rafaelina.

El dato saliente fue que por primera vez los Dominicanos Kevin Mateo y Luis Upia compartieron minutos en cancha. Mateo ya lo había hecho de gran manera en el partido frente a 9 de Julio, mientras que Upia hizo su debut luego de estar en el banco en Liga Argentina.

Síntesis

Ben Hur 71: Mohamed 5, Dobler 11, Serrano 24, Segovia 16 y Burkett 15; Marceix 0, Sola 0, Chiavassa 0, Perassi 0, Gallo 0 y Riberi 0. Dt: A. Mandrille.

Libertad 93: Pérez 13, Quiroga 21, Peterlín 10, Ceruti 7 y Armando 2; Corroto 0, Mateo 23, López 0, Ternavasio 2, Córdoba 2, Upia 9 y Chiaraviglio 4. DT: G. Kenig.

Parciales: 19/31, 33/52, 48/75.

Árbitros: Iván Andereggen y Marcos Macagno.

Resultados Cuarta Fecha

– Quilmes 70 vs. 9 de Julio 93.

– Peñarol 60 vs. Independiente 58.

– Atlético vs. Unión (19 de abril).

Posiciones:

Zona A:

– Libertad: 7 puntos.

– Quilmes: 6 puntos.

– Ben Hur: 6 puntos.

– 9 de Julio: 5 puntos.

Zona B:

– Unión: 6 puntos (*).

– Atlético: 5 puntos (*).

– Peñarol: 5 puntos.

– Independiente: 5 puntos.

(*) Tienen un partido pendiente.