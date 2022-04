En el marco del Grand Prix Sub 16 que se desarrolló en las instalaciones del club Atlético Unión, las chicas albiverdes tuvieron buenos resultados, recibiendo a Ben Hur e Independiente de Ataliva, sumándose además las pequeñas de Mini y de U12.

Los resultados fueron los siguientes:

– Unión 34 vs. 36 Independiente de Ataliva.

– Independiente 29 vs. 26 Ben Hur.

– Unión 40 vs. 35 Ben Hur.

También, pero sin tanteador, jugaron los equipos de Mini/U12, enfrentándose con los mismos rivales.