Vóley Sub18: Las chicas de Unión volvieron a quedar en lo más alto

Las chicas del Vóley de Unión Sub18 siguen en racha positiva, logrando el primer puesto en el segundo Grand Prix del año disputado días atrás en el club Atlético Almagro de Rafaela. Impusieron su juego, sin entregar sets en todos los partidos.

Estos fueron los resultados obtenidos por el Equipo «A»:

Fase Clasificatoria:

– Unión «A» 2 vs. 9 de Julio 0.

– Unión «A» 2 vs. Almagro «B» 0.

– Unión «A» 2 vs. Libertad «A» 0.

– Final: Unión «A» 2 vs. Almagro «A» 0.

También el equipo Sub16 participó de este Grand Prix, compitiendo de igual a igual con jugadoras mayores y mostrando gran crecimiento en su juego.

Estos fueron los resultados obtenidos por el Equipo «B»:

– Unión «B» 2 vs. Atlético Rafaela 0.

– Unión «B» 2 vs. Almagro «B» 0.

– Unión «B» 1 vs. Sportivo Santa Clara 2.