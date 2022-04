ARB Preparatorio – F4: Unión visita a Atlético Rafaela buscando ser puntero

En la noche de este martes, desde las 21.30, se bajará el telón de la Cuarta Fecha del Torneo Preparatorio que organiza la Asociación Rafaelina de Básquet. En el gimnasio «Lucio Casarín», Atlético Rafaela estará enfrentando a Unión por la Zona B.

Los rafaelinos vienen de derrotar la fecha pasada a Peñarol por 73 a 58, mientras que los sunchalenses vencieron a domicilio a Independiente por 94 a 69, siendo hasta el momento el único líder de la zona con puntaje ideal con seis puntos.

El antecedente más cercano se dio en el marco de la primera fecha de la competencia, cuando Unión se impuso en la Fortaleza del Bicho por 97 a 67 con un vistoso partido de Matías Borda Bossana (22).

Lo que ya se jugó de la Cuarta Fecha es lo siguiente:

– Quilmes 70 vs. 93 9 de Julio.

– Peñarol 60 vs. 58 Independiente.

– Ben Hur 71 vs. 93 Libertad.