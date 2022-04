LRF Inferiores – F4: Buenas y malas para los equipos de la ciudad

El pasado fin de semana se disputaron los partidos correspondientes a la Cuarta Fecha del torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Los pibes de Libertad se midieron con Ben Hur, mientras que Unión visitó a Peñarol, en Rafaela, con estos resultados:

Quinta División:

– Libertad 1 (Felipe Montini) vs. Ben Hur 0.

– Peñarol 2 vs. Unión 1 (Santino Barraza).

Sexta División:

– Libertad 0 vs. Ben Hur 1.

– Peñarol 0 vs. Unión 4 (Thiago Strak, Julián Paulón y Valentín Cerrudo).

Séptima División:

– Libertad 1 (Brian Crespín) vs. Ben Hur 2.

– Peñarol 1 vs. Unión 2 (Ciro Alberto y Fernando Coronel).

Octava División:

– Libertad 3 (Catriel de Los Santos, Tobías Espíndola x 2) vs. Ben Hur 1.

– Peñarol 2 vs. Unión 0.

Novena División:

– Libertad 1 (Martín Detler) vs. Ben Hur 2.

– Peñarol 0 vs. Unión 3 (Jeremías Magliano x 2 y Lautaro Taborda).

Prenovena:

– Libertad 0 vs. Ben Hur.

– Peñarol 1 vs. Unión 0.

Categoría 2010:

– Ben Hur 2 vs. Libertad 1 (Benjamín Pereyra).

– Unión 3 (Lautaro Osorio, Federico Balbi Urso y Valetino Enrici) vs. Peñarol 0.

Categoría 2011:

– Ben Hur 0 vs. Libertad 1 (Valentino Neifert).

– Unión 1 (Román Hass) vs. Peñarol 1.

Categoría 2012:

– Ben Hur 0 vs. Libertad 1 (Lorenzo Ponte).

– Unión 1 (Campos) vs. Peñarol 4. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Peñarol 0.

Categoría 2013:

– Ben Hur 0 vs. Libertad 2 (Quiroga y Saavedra).

– Unión 1 (Elizalde) vs. Peñarol 0. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Peñarol 0.

Categoría 2014:

– Ben Hur 3 vs. Libertad 0.

– Unión 2 (Tornavacio y Benítez) vs. Peñarol 1. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Peñarol 1.

Categoría 2015:

– Ben Hur 2 vs. Libertad 2 (Sebastián Loro y Thian Cuello).

– Unión 1 (Perren) vs. Peñarol 0. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Peñarol 3.

Categoría 2016:

– Ben Hur 3 vs. Libertad 2 (Ignacio Panchuk x2).

– Unión 2 (Yasenzaniro x2) vs. Peñarol 4. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Peñarol 4.

Próxima Fecha – Quinta:

– Sportivo Norte vs. Peñarol.

– Unión vs. Ind. San Cristóbal.

– Ferrocarril del Estado vs. Libertad.

– Ben Hur vs. Argentino Quilmes.

– 9 de Julio vs. Atlético de Rafaela.

Nota: en los juegos de infantiles se invierten las localías.