ARB Preparación – F4: Unión ratificó su buen momento imponiéndose en Rafaela

(Por: Basquet total) – En la noche de ayer martes, en el gimnasio «Lucio Casarín» se cerró la Cuarta Fecha del Torneo Preparatorio que organiza la Asociación Rafaelina de Básquet. Por la Zona B, Unión de Sunchales volvió a demostrar su poderío y por qué es el mejor de la competencia ganándole a Atlético por 78 a 58.

Con parciales de 21-13, 36-31 y 59-44, el Bicho Verde dominó de principio a fin a lo largo del encuentro con la destacada labor de Matías Loro con 22 puntos, seguido por Juan Cipolatti con 15. En el local se destacó Nicolás Crotti con 25 unidades -goleador del partido- pero que no fueron suficientes para inquietar al invicto de la competencia.

De esta manera, culminó el cuarto episodio del Torneo Preparatorio que tuvo los siguientes resultados:

– Quilmes 70 vs. 93 9 de Julio.

– Peñarol 60 vs. 58 Independiente.

– Ben Hur 71 vs. 93 Libertad.

Posiciones

> Zona A:

– Libertad: 7 puntos.

– Quilmes: 6 puntos.

– Ben Hur: 6 puntos.

– 9 de Julio: 5 puntos.

> Zona B:

– Unión: 8 puntos.

– Atlético Rafaela: 6 puntos.

– Independiente: 5 puntos.

– Peñarol: 5 puntos.

Próxima Fecha – Quinta

– Libertad vs. Argentino Quilmes.

– 9 de Julio vs. Sportivo Ben Hur.

– Independiente vs. Atlético de Rafaela.

– Peñarol vs. Unión.