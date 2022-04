LRF F: Libertad ya conoce cómo disputará el nuevo campeonato

La Liga Rafaelina de fútbol dio a conocer el cronograma de partidos del Torneo Apertura de fútbol Femenino. El comienzo será el próximo domingo 24. Allí Libertad debutará en Vila ante las locales desde las 14.45.

Fixture Primera:

– Primera Fecha vs. Arg. Vila.

– Segunda Fecha vs. Arg. Humberto.

– Tercera Fecha vs. Ferro Dho de San Cristóbal.

– Cuarta Fecha vs. 9 de Julio Rafaela.

– Quinta Fecha vs. Atlético Rafaela.

Fixture Reserva:

– Primera Fecha: Libre.

– Segunda Fecha vs. Dep. Susana.

– Tercera Fecha vs. Ferro Dho de San Cristóbal.

– Cuarta Fecha vs. 9 de Julio Rafaela.

– Quinta Fecha vs. Atlético Rafaela.

Si bien la Liga Rafaelina dio a conocer el fixture, aún se deben definir las sedes y fechas de disputa. La próxima semana, en la reunión de delegados, se buscará programar cada una de los encuentros.

Programación 1ª Fecha Torneo Apertura

Estadio: Argentino de Vila

10.00 hs. Reserva – Deportivo Susana vs. Atlético de Rafaela.

11,45 hs. Sub13 – Deportivo Susana vs. Atlético de Rafaela.

13.00 hs. Primera – Argentino de Humberto vs. Atlético de Rafaela.

14,45 hs. Primera – Argentino de Vila vs. Libertad de Sunchales.

Estadio: Ferro Dho de San Cristóbal

10.00 hs. Reserva – Ferro Dho vs. 9 de julio.

11,45 hs. Sub13 – Ferro Dho vs. 9 de julio.

13,00 hs. Primera – Ferro Dho vs. 9 de julio.