LRF: Se definió la continuidad de la Copa Centenario

1- Aprobación boletín 2.898, por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas. El delegado de Indep. Ataliva menciona que habían solicitado al árbitro que informe que no tenían agua para bañarse en los vestuarios (partido vs. Ben Hur). El árbitro no elevó informe. Se le solicita que envíen nota.

2- Lectura correspondencia: Varias notas de inferiores e infantiles. Nota de Z. Pereyra FBC informando lo ocurrido en el partido de 9ª división del último sábado (no llegó el paramédico a tiempo y se suspendió el encuentro). Nota de Indep. San Cristóbal solicitando que en los partidos de Infantiles dirijan árbitros de esa localidad. Se informa que en la medida que se pueda, se accederá al pedido.

3- Informe de tesorería y ases de jugadores.

4- Se recuerda que hasta fin del mes de abril hay tiempo de abonar los pases adeudados.

5- El próximo lunes 25/04 habrá reunión de inferiores exclusivamente con los delegados de Primera A. Será a las 20 hs. en la sede de la Liga.

6- Se informa que a partir de la semana próxima se comenzarán con las pruebas para la selección Sub12. Javier Berzero fue el técnico elegido para las Selecciones.

7- Se da lectura al informe del Dpto. de Fútbol Femenino. El próximo domingo comenzará el torneo Apertura. La primera fecha se jugará en canchas de Arg. Vila y Ferro Dho. Se definieron los reglamentos. El valor de la entrada será de $ 300. Próxima reunión lunes 25/04.

8- Previo a la sesión se reunieron los clubes que participarán del fútbol senior. Por el momento son 9 los clubes interesados en participar. Hasta el próximo martes hay tiempo de inscribirse. Se jugará los días sábado. Además del torneo regular, también se jugará una Copa Centenario del Senior.

9- El Sr. Presidente informa que la semana pasada se realizaron las inspecciones de la iluminación de Zenón Pereyra FC y Atl. Esmeralda. Ambas fueron aprobadas.

10- La 3ª fase de la Copa Centenario se jugará entre el jueves 28 y viernes 29 de abril. Los clubes deberán informar la semana próxima el día de disputa de partido. Sorteo localías 3ª fase Copa Centenario

Primera División: Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela (local Atl. Rafaela)

Categ. 2010: Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela

Día y horario a confirmar

Primera División: Bochófilo Bochazo vs. Florida de Clucellas (local Florida)

Categoría 2010: Defensores de Frontera vs. Florida de Clucellas

Primera División: 9 de Julio vs. Unión de Sunchales (local 9 de Julio)

Categoría 2010: 9 de Julio vs. Unión de Sunchales

Jueves 28/04 horario a confirmar

Primera División: Ben Hur vs. Peñarol (local Peñarol)

Categoría 2010: Ben Hur vs. Peñarol

Día y horario a confirmar

Primera División: Quilmes vs. Deportivo Bella Italia (local Quilmes).

Categoría 2010: Moreno de Lehmann vs. Argentino de Vila

Viernes 29/04 a las 20 hs. 2010 y 21 hs. Primera

11- El Sr. Presidente informa que fue confirmada la Copa Santa Fe para fines de mayo y la Liga debe definir las dos plazas que le corresponden de acuerdo a las clasificaciones del 2019 y 2021. El próximo martes se definirá la situación. Los clubes que deben definir la clasificación son Brown de San Vicente (2019), Ferro (2019), Sp. Norte (2021) y Quilmes (2021).

Ya tienen asegurada la clasificación: Atl. Rafaela (B Nacional), Unión de Sunchales (Federal A), 9 de Julio (licencia regional), Ben Hur (licencia regional), Dep. Libertad (licencia regional) y Atl. María Juana (Copa Federación).

12- A partir del próximo domingo, los partidos comenzarán a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera.

13- Adelantos:

Unión vs. Ferro jueves 20.15 hs. Reserva y 21.45 hs. Primera.

Atl. Rafaela vs. Arg. Vila jueves a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Peñarol vs. Ben Hur viernes a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Dep. Ramona vs. Brown viernes 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera

Sp. Roca vs. Tiro Federal viernes a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Def. Frontera vs. San Martín viernes 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Prmera

Arg. Humberto vs. Indep. Ataliva domingo a las 17 hs. Reserva t 18.30 hs. Primera.

14- Se informa que de acuerdo a lo que establecen los reglamentos, se procede a dar de baja al delegado de San Martín de Angélica por inasistencias. El club deberá reemplazarlo.

15- El Sr. Vice-presidente manifiesta que se ha nota en los últimas fechas que en los bares de los clubes se vende hielo en “rolito”, cuestión que está prohibida a los efectos de que sean utilizados como proyectiles. Solicita a los clubes que tomen nota sobre el tema y vendan el hielo “molido”.

16- Próxima reunión martes 26/04 de manera mixta (presencial y virtual).