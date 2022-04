Roban moto y bici en la madrugada

(Por: Rafaela Noticias) – En horas de la madrugada de este viernes se registraron al menos dos robos en la ciudad de Sunchales. Una motocicleta y una bicicleta.

El primero de los hechos se habría registrado entre las 01.30 y 07.00 horas, cuando una mujer de 48 años se levantó para ir a trabajar y se encontró con que le habían robado su motocicleta Honda Biz, aparentemente con medidas de seguridad.

Por otro lado, según pudo saber este medio, otra femenina de 35 se levantó a la misma hora y constató que su rodado no estaba más desde el interior del garaje. Los delincuentes no tuvieron complicaciones en llevársela ya que no contaba con medidas de seguridad.

En este último suceso, la fiscal de turno ordenó la revisión de cámaras y testigos ocasionales para tratar dar con el o los autores del delito.

Recupero de elementos

El pasado 16 de abril, un hombre de esta ciudad de Sunchales, denunció haber sido víctima del robo de sus pertenencias en una vivienda de calle Maipú al 100. Según información a la que accedió este medio, el hombre descargó una filmadora, un trípode, un teléfono iphone, y prendas de vestir varias.

Algunos días después del hecho, la víctima logró rastrear su teléfono y dio aviso a efectivos policiales que el mismo se encontraba en calle Gardel al 500 aproximadamente

Algunas horas después, los agentes requisaron dicha vivienda, procedieron al secuestro de los elementos y notificaron a dos personas.