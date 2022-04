LRF Inferiores – F5: Los más pequeños tuvieron nuevamente actividad

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su Quinta Fecha. En dicha instancia los pibes de Libertad visitaron a Ferro y los chicos de Unión hicieron lo propio con Independiente San Cristóbal.

A continuación, todos los partidos disputados, los goleadores y la próxima fecha:

Quinta División:

– Ferrocarril del Estado 1 vs. Libertad 2 (Tomás Vainsub y Tomás Díaz).

Sexta División:

– Ferrocarril del Estado 2 vs. Libertad 0.

Séptima División:

– Ferro 3 vs. Libertad 1 (Mirko Avenatti).

Octava División:

– Ferrocarril del Estado 2 vs. Libertad 1 (Sebastián Larrea).

Novena División:

– Ferrocarril del Estado 3 vs. Libertad 0.

Pre-Novena:

– Ferrocarril del Estado 0 vs. Libertad 1 (Santiago Trinchieri).

Categoría 2010:

– San Cristóbal 0 vs. Unión 2 (Colombero y Pacheco). Tercer Tiempo 0 a 2 (Colombero y Morlachi).

– Libertad 1 (Lorenzo Alloatti) vs. Ferrocarril del Estado 0.

Categoría 2011:

– San Cristóbal 1 vs. Unión 2 (Lucas Lescano x 2). Tercer tiempo 0 a 2 (Lezcano y Cinturión).

– Libertad 2 (Valentino Neifert y Santiago Rojas) vs. Ferrocarril del Estado 0.

Categoría 2012:

– San Cristóbal 2 vs. Unión 2 (Hass y Ocampo). Tercer Tiempo 1 a 1 (Blanco).

– Libertad 1 (Ignacio Ballari) vs. Ferro 1.

Categoría 2013:

– San Cristóbal 0 vs. Unión 1. Tercer tiempo 0 a 0.

– Libertad 0 vs. Ferro 1.

Categoría 2014:

– San Cristóbal 0 vs. Unión 2 (Luna x2). Tercer tiempo 0 a 0.

– Libertad 0 vs. Ferro 0.

Categoría 2015:

– San Cristóbal 4 vs. Unión 1 (Perren). Tercer tiempo: 0 a 0.

– Libertad 2 (Fabricio Cipolatti y Sebastián Loro) vs. Ferro 1.

Categoría 2016:

– Libertad 1 (Dante Gorosito) vs. Ferro 1.

Próxima fecha – Sexta

– Argentino Quilmes vs. Ferrocarril del Estado

– Libertad vs. Unión.

– Independiente San Cristóbal vs. Sportivo Norte.

– Peñarol vs. Atlético de Rafaela.

– Ben Hur vs. 9 de Julio.

Nota: en los juegos de infantiles se invierten las localidades.