LRF: Importantes definiciones y confirmaciones

1- Aprobación boletín 2.899, por unanimidad. Se solicitará al Dpto. Fútbol Femenino que aclare las medidas de los arcos para la categoría Sub13. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas. Los delegados solicitan que se les aclare a los árbitros que en Reserva la cantidad de cambios 5 al igual que en primera división.

2- Minuto de silencio en memoria de la Sra. Mercedes González, madre de Susana Gutiérrez actual presidenta del Dpto. de Fútbol Femenino.

3- Lectura correspondencia: Varias notas de inferiores e infantiles. Nota de FC Estado invitando al sorteo del torneo Infantil “Bichito 2022”. Federal: Unión vs. Def. Pronunciamiento sábado 17 horas. Nota de La Hidráulica solicitando adelantar el partido del domingo 22/05 al viernes 20/05 ya que ese día tienen un evento solidario. Se solicita que se contacten con el rival de turno.

4- Informe de tesorería y pases de jugadores.

5- Se recuerda que hasta el próximo viernes hay tiempo de abonar los pases adeudados y el resumen de cuenta del mes de marzo.

6- El Sr. Pro-Secretario informa que asistió a la celebración del aniversario del club Unión de Sunchales. Felicita a los dirigentes por el evento llevado a cabo.

7- Se informa que el pasado lunes se reunieron los delegados de divisiones inferiores de Primera A. Luego de debatir las distintas ideas de los clubes, se decide seguir adelante con el proyecto ya aprobado, el cual se pondrá en marcha a modo de prueba en el tercer torneo.

8- Se informa que este martes comenzaron las pruebas de jugadores para la Selección Sub12. La primera se realizó en las canchas de Atl. Rafaela ubicada en el autódromo. El próximo lunes será la segunda prueba en Moreno de Lehmann. El torneo será el primer fin de semana de junio y nuestra Liga jugará en Esperanza.

9- En el día de la fecha cerró el tiempo para inscribirse al fútbol senior. Los equipos que participarán son: Sp. Norte, Dep. Bella Italia, Atl. Esmeralda/Z. Pereyra, San Isidro Egusquiza, Moreno de Lehmann, Argentino Quilmes, Brown de San Vicente.

El club Juv. Unida V. San José solicita una semana más de plazo para poder inscribirse ya que están analizando participar. Se determina dar tiempo hasta el próximo martes.

10- Tercera fase copa Centenario:

Jueves 28/04 – 20 hs. Categ. 2010 y 21 hs. Primera

Primera División: 9 de Julio vs. Unión de Sunchales (local 9 de Julio)

Categoría 2010: 9 de Julio vs. Unión de Sunchales

Viernes 29/04 20.30 hs. Categ. 2010 y 21:30 hs. Primera.

Primera División: Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela (local Atl. Rafaela)

Categ. 2010: Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela

Viernes 29/04 20.30 hs. Categ. 2010 y 21:30 hs. Primera.

Primera División: Bochófilo Bochazo vs. Florida de Clucellas (local Florida)

Categoría 2010: Defensores de Frontera vs. Florida de Clucellas

Jueves 28/04 – 20 hs. 2010 y 21 hs. Primera

Primera División: Quilmes vs. Deportivo Bella Italia (local Quilmes).

Categoría 2010: Moreno de Lehmann vs. Argentino de Vila

Lunes 02/05 – 20 hs. Categ. 2010 y 21 hs. Primera.

Primera División: Ben Hur vs. Peñarol (local Peñarol)

Categoría 2010: Ben Hur vs. Peñarol

11- Adelantos domingo 8/05

Atl. María Juana vs. Unión de Sunchales jueves 5/5.

Arg. Vila vs. Dep. Tacural (por sorteo)

Atl. Esmeralda vs. Juv. Unida (por sorteo)

12- El Sr. Presidente informa que asistió la reunión de la Federación Santafesina. La Copa Santa Fe ya está todo cerrado y arrancaría la última semana de mayo o la primera de junio. También se confirmaron los torneos de selecciones Sub12 (Esperanza), Sub13 (a confirmar), Sub14 (San Jorge), Sub15 (Rafaela). La Copa Santa Femenina se llevará a cabo en la Liga Rafaelina del 24 al 26 de junio como parte de los festejos del centenario de nuestra Liga. Participarán equipo de las 16 ligas de la provincia (selecciones o clubes – nuestra Liga participará con una Selección). La Liga comenzará a trabajar de inmediato en la organización del evento. También habrá una Copa Federación del femenino (septiembre u octubre) y una sede se jugaría en la Liga Rafaelina.

13- Luego de un debate en donde se escucharon distintas ideas, sobre la clasificación a la Copa Santa Fe 2022 donde están involucrados Ferro (2019), Brown (2019), Sp. Norte (2021) y Quilmes (2022), la forma de clasificación de los dos equipos que la disputarán será definida el próximo martes.

14- Próxima reunión: presencial martes 3/05.