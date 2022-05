Voley Sub14: Buena actuación de las chicas de Unión en el 2º Grand Prix

Bajo la organización de la Asociación Rafaelina de Voley «V.G.», el pasado fin de semana se realizó el segundo Grand Prix del Torneo Apertura de la categoría Sub14. El mismo se desarrolló en las instalaciones del Centro de Educación Física N° 53, donde el club Atlético Rafaela hizo las veces de local.

Por el lado de Unión, fueron tres los equipos que participaron, mientras que Libertad también dijo presente con dos equipos. Estos fueron los resultados obtenidos:

Unión – Equipo A

Fase de grupo:

– Unión “A” 2 vs. Unión “B” 1.

– Unión “A” 2 vs. Atlético Rafaela 0.

– Unión “A” 2 vs. Libertad “A” 0.

Final:

– Unión “A” 0 vs. Almagro (Raf) “A” 2.

Unión – Equipo B

Fase de grupo:

– Unión “B” 1 vs. Unión “A” 2.

– Unión “B” 2 vs. Atlético Raf. 1.

– Unión “A” 2 vs. Libertad “A” 0.

– Tercer puesto:

– Unión “A” 2 vs. 9 de Julio Raf. “A” 0.

Unión – Equipo C – Zona Ascenso

Fase de grupo:

– Unión “C” 0 vs. 9 de Julio “A” 2.

– Unión “C” 0 vs. Almagro Raf. “A” 2.

– Unión “C” 0 vs. Almagro Raf. “B” 0.

– Séptimo puesto:

– Unión “C” 0 vs. Libertad “A” 2.

Participación de Libertad

Libertad A finalizó en el séptimo lugar de la Zona Campeonato, mientras que el conjunto B logró el ascenso a dicha Zona para disputarla en la próxima fecha.