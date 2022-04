LRF F – F2: Libertad jugará en Humberto

Luego del gran arranque de las chicas aurinegras, que se impusieron por 4 a 2 sobre Vila, uedó confirmada la Segunda Fecha del Torneo Apertura del Fútbol Femenino de Liga Rafaelina. El próximo domingo 8 de mayo, en cancha de Atlético de Rafaela y Argentino de Humberto.

En Atlético de Rafaela

– 10.00: Reserva Atlético vs. Ferro Dho.

– 11.45: Sub 13 Atlético vs. Ferro Dho.

– 13.00: Primera Atlético vs. Ferro Dho.

En Humberto

– 10.00: Reserva Libertad vs. Dep. Susana.

– 11.45: Sub 13 Humberto vs. Dep. Susana.

– 13.00: Primera 9 de Julio vs Argentino de Vila.

– 14.45: Primera Libertad vs. Argentino de Humberto.