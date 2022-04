ARB Preparatorio – F6: Los sunchalenses ganaron y quedaron en lo más alto

Los elencos sunchalenses pudieron imponerse en sus partidos de la Sexta Fecha del certamen Preparatorio organizado por la Asociación Rafaelina de Básquet y cerraron la Fase en lo más alto de sus grupos.

Unión cerró invicto

En cuanto a la Zona B, Unión de Sunchales cumplió y terminó invicto la fase regular al derrotar 81 a 75 a Independiente en la Fortaleza del Bicho.

(Informe: Sergio Demaría) – Ganó Unión 81 a 75, después de perder por 14 en el primer tiempo 21 a 7, reaccionó en el segundo cuarto y terminó arriba 49 a 41, le dieron aire los jugadores del banco.

En el tercer cuarto llegó a sacar 13 de diferencia 58 a 45, arrancaron los últimos 10 60 a 56. Y el último cuarto con un gran trabajo de Matías Loro con 11 pts y 3 Bombas, quedándose con el cuarto y el partido 81 a 75.

24 pts de Matías Loro, 21 y 5 Bombas de Joaquín Gariboldi, 15 y 3 Bombas del capitán Matita Bordabossana, 6 pts de Tomás Latanzi y de Nico Zurvera, 5 de Polly Cipolatti, 3 de Joaquín Echague, y 1pt de Guille Spila.

Amplia victoria de Libertad

En la noche del viernes, en el «Hogar de los Tigres», Libertad se impuso 103 – 57 a 9 de Julio de Rafaela. Ahora, en cuartos de final, el equipo dirigido por Guillermo Kenig enfrentará a Peñarol.

Síntesis

Libertad 103: Quiroga 32, Mateo 16, Peterlin 2, Ceruti 2 y Armando 12. Córdoba 4, Corroto 0, Lopez 2, Ternavasio 14, Mena 0, Upia 18 y Fernández 0. Dt: G. Kenig.

9 de Julio 57: Grana 31, Marconetti 13, Imhoff 2, Chiavassa 3 y Dominguez 5; Perez 0, Bruno 3, Farias 0, Masut 0 y Andornino 0. Dt: J. Chiabotto.

Arbitros: Marcos Macagno y Ariel Aicardi.

Parciales: 28/13, 49/30 y 78/42.

Posiciones – Zona A:

– Libertad: 11 puntos.

– Quilmes: 9 puntos.

– Ben Hur: 9 puntos.

– 9 de Julio: 7 puntos.

Posiciones – Zona B:

– Unión: 12 puntos.

– Atlético: 9 puntos.

– Independiente: 8 puntos.

– Peñarol: 7 puntos.

Así quedaron los playoffs

> Unión vs. 9 de Julio.

> Atlético vs. Ben Hur.

> Quilmes vs. Independiente.

> Libertad vs. Peñarol.