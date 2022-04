Federal A – Astore: «No estamos en una situación que nos preocupe»

Transcurridas las primeras cinco fechas del Torneo Federal A, Cristian Astore, Vicepresidente del Fútbol Profesional de Unión, efectuó un repaso telefónico acerca de cómo marcha la temporada para el Bicho Verde.

En primer lugar reconoció que hay rumores en la ciudad, aunque rápidamente los desestimó. «Después del partido en Formosa, hemos visto el video y notamos algo con lo que no estamos muy conformes acerca de ciertas cuestiones que se dieron en el partido», aludiendo a un análisis que efectuaron internamente sobre lo ocurrido en el partido en donde rápidamente quedaron en inferioridad numérica.

«Tenemos que tener en cuenta que Unión jugó con cuatro de los equipos que están hoy en día más arriba. No es una situación preocupante ya que siempre apuntamos a clasificar dentro de los primeros ocho equipos; luego, dentro de lo más arriba que se pueda ir, mejor pero no es algo que persigamos», consideró.

«Sabíamos que armábamos un equipo para mitad de tabla. Con estos equipos (de mitad de tabla), hemos jugado un único partido por lo que entendemos que nuestro torneo va a comenzar recién ahora», explicó.

«Ya hemos charlado con los chicos y con el cuerpo técnico para ver cómo están… De acuerdo a nuestras expectativas, estamos conformes con lo que se viene realizando. Estamos totalmente del lado de los chicos», insistió.

«Hoy el número te muestra algo pero depende cómo lo analicemos ya que los equipos a los que enfrentamos, sabemos que son aquellos que van a pelear cosas importantes. Nosotros hablamos con los dirigentes de otros equipos y sabemos cómo se van armando y cuáles son los objetivos que tienen», agregó.

En cuanto a los nombres del plantel y la falta de gol, Astore comentó que «apuntábamos a algunos nombres… en algún momento tuvimos jugadores de gran experiencia y cuando vemos los resultados, no se han logrado… Si tenemos este tipo de jugadores, no podemos decir luego que estamos armando un plantel para estar en la mitad de la tabla aún cuando los nombres no aseguren nada». De inmediato, reconoció lo que históricamente aconteció con Unión, en donde siempre priorizaron dar espacio a los chicos del club y obtenido muy buenos resultados.