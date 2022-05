LRF Inferiores – F6: El clásico se tiño de verde

El último sábado se disputó la Sexta Fecha del torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol en donde los equipos de nuestra ciudad se enfrentaron para darle forma a una nueva serie de clásicos.

Quinta División:

– Libertad 0 vs. Unión 1 (Franco Cinturión).

Sexta División:

– Libertad 0 vs. Unión 4 (Joaquín Cabral x 2, Julián Villarruel y Néstor Coronel).

Séptima División:

– Libertad 1 (Brian Crespín) vs. Unión 1 (Juan Pablo Cabral).

Octava División:

– Libertad 0 vs. Unión 1 (Ever Cabral).

Novena División:

– Libertad 0 vs. Unión 2 (Lisandro González y Juan M. Sarria).

Pre-Novena:

– Libertad 0 vs. Unión 3 (Ezequiel González, Teo Vivas y Valentín Ramos).

Categoría 2010:

– Unión 4 (Andrés Stricker, Lautaro Osorio, Francisco Griotti y Enzo Paz) vs. Libertad 0. Tercer tiempo 0 a 0.

Categoría 2011:

– Unión 0 vs. Libertad 0. Tercer tiempo 0 a 0.

Categoría 2012:

– Unión 1 (Russo) vs. Libertad 1 (Alexis Saavedra). Tercer tiempo 0 a 0.

Categoría 2013:

– Unión 0 vs. Libertad 0. Tercer tiempo: Unión 1 (Díaz) vs. Libertad 0.

Categoría 2014:

– Unión 0 vs. Libertad 1 (Emiliano Bonvin). Tercer tiempo 0 a 0.

Categoría 2015:

– Unión 5 (Kañevsky x4, Schueda) vs. Libertad 2 (Sebastián Loro y Fabricio Cipolatti). Tercer tiempo: Unión 1 (Bussi) vs. Libertad 2.

Categoría 2016:

– Unión 4 (Yasenzaniro x4) vs. Libertad 1 (Theo Stoliny). Tercer tiempo: Unión 1 (Machaca) vs. Libertad 6 (Theo Stoliny x2, Ignacio Panchuk x2, Ciro Díaz y Esteban Peirotti).

Próxima fecha – Séptima

– Atlético de Rafaela vs. Independiente San Cristóbal.

– Sportivo Norte vs. Libertad.

– Unión vs. Argentino Quilmes.

– Ferrocarril del Estado vs. Ben Hur.

– 9 de Julio vs. Peñarol.

Nota: en los juegos de infantiles se invierten las localías.