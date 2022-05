LRF: Mañana Unión abre la fecha en María Juana

1- Aprobación boletín 2.900, por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas. El delegado de Sp. Santa Clara informa que enviarán una nota manifestando que el árbitro omitió informar la expulsión de un jugador de Brown en un partido de inferiores. El delegado de Sp. Roca manifiesta que ocurrió una situación en inferiores vs. Dep. Aldao y a la hora de solicitar la planilla de seguridad, el árbitro le manifestó que no la tenía. Enviarán nota.

2- Lectura correspondencia: Varias notas de inferiores e infantiles. Informe policial de incidentes ocurridos en el partido Peñarol vs. Ben Hur. Se eleva al HT Penas. Nota de 9 de Julio informando que en el mes de julio realizarán el torneo infantil. Nota de un árbitro que estuvo en el partido Atl. Rafaela vs. Ferro, solicitando las disculpas al club Ferro por su reacción ante un jugador. El delegado de Ferro acepta las disculpas. Nota de Arg. Humberto solicitando inspección de la cancha auxiliar para poder disputar partidos de inferiores y femenino del próximo fin de semana ya que tienen su cancha principal sembrada. Nota de Dep. Aldao invitando a la Fiesta del Costillar a la Estaca.

3- Se da lectura a un acta de notificación de la seguridad de provincia de Santa Fe en la que se informa la aplicación del derecho de admisión por 6 meses a simpatizantes que habían sido detenidos en la final de Sp. Norte vs. Quilmes.

4- Informe de tesorería y pases de jugadores.

5- Se informa que la reunión del consejo de inferiores será el lunes 16/05.

6- Se da lectura al informe del Dpto. Fútbol Femenino. El torneo de futbol femenino se denominará Carlos Rubén “Tito” Romera por su trayectoria y apoyo a la disciplina. Se trató el tema de Copa Santa Fe femenino que se realizará en la Liga Rafaelina del 24 al 26 de junio. El fin de semana se jugará la fecha en Arg. Humberto y Atl. Rafaela. El 29 de mayo no habrá actividad de fútbol femenino.

7- Se procede a sortear el fixture del torneo de Fútbol Senior que comenzará el 15/05.

8- El Sr. Presidente informa que el fin de semana se trajeron ternas de distintas ligas para poder cubrir la grilla de partidos de inferiores e infantiles.

9- El Sr. Vice-Presidente informa que en conjunto con asociaciones en contra de la pirotecnia sonora, se darán charlas conjuntas en distintas escuelas para brindar charlas contra la violencia en el deporte y contra la pirotecnia sonora.

10- Se solicita a los clubes 9 de Julio, Dep. Libertad y Ben Hur que envíen una serie de requisitos solicitados por el Consejo Federal para revalidad su licencia en el Torneo Regional Amateur.

11- El partido de Copa Centenario entre Atl. Rafaela vs. Florida se jugará el próximo miércoles 11/05 en cancha de Atl. Rafaela, horario a confirmar (preliminar 2010 Atl. Rafaela vs. Def. Frontera).

Las fechas de las semifinales se definirán el próximo martes.

12- Adelantos:

Atl. María Juana vs. Unión jueves a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Arg. Vila vs. Dep. Tacural viernes a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Atl. Rafaela vs. Sp. Norte viernes a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Atl. Esmeralda vs. Juv. Unida viernes a las 21 hs. Reserva y 22..30 hs. Primera.

Dep. Bella Italia vs. Moreno viernes a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Tiro Federal vs. San Isidro viernes a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Dep. Aldao manifiesta que desde Brown de San Vicente le habían solicitado adelantar para el día viernes, pero que a último momento le informaron cambio para el domingo. Solicita adelantar el viernes por problemas para el jugar el domingo. Brown solicita la disculpas del caso pero informa que no pueden adelantar.

13- Adelantos domingo 15:

Unión vs. Sp. Norte viernes 13 horario a confirmar.

Quilmes vs. Brown (por sorteo), día y horario a confirmar.

San Isidro vs. Indep. San Cristóbal (por sorteo), día y horario a confirmar.

14- Sobre las plazas de Copa Santa Fe 2022, tras un debate, se decide realizar un sorteo de clasificaciones 2019 vs. 2021 para definir los dos clasificados. Se jugará un partido en cancha neutral (si al finalizar el tiempo reglamentario terminan igualados, se definirá mediante tiros penales): El sorteo determinó los siguientes cruces:

– Brown vs. Sp. Norte.

– Ferro vs Quilmes.

Los partidos se jugarán el jueves 19 de mayo.

15- La policía informó que no brindará adicionales para el 29/05 por evento de automovilismo en Rafaela. Se analizará la posibilidad de adelantar la fecha para el miércoles 25/05 (los clubes si se ponen de acuerdo podrán jugar jueves 26 o viernes 27). En las próximas semanas se tratará el tema.

16- Próxima reunión: martes 10/05.