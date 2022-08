Vóley F Sub16: Buena labor de las chicas albiverdes

El pasado fin de semana se realizó el Segundo Grand Prix de Vóley, correspondiente al Torneo Apertura de la categoría sub16. El mismo se desarrolló en la ciudad de Rafaela, en la sede del club Atlético Almagro. Los dos equipos que representaron a Unión tuvieron una destacada participación, con buenos resultados y mostrando evolución en su juego.

El equipo sub16 “A” obtuvo los siguientes resultados:

Fase de grupo:

– Unión “A” 2 vs. Libertad “A” 0.

– Unión “A” 2 vs. Brown de San Vicente 0.

– Unión “A” 1 vs. Argentino de Vila 2.

Final:

– Unión “A” 0 vs. Almagro (Rafaela) “A” 2.

Por su parte el equipo “B” logró estos resultados:

Zona Ascenso:

– Unión “B” 1 vs. Libertad “B” 2.

– Unión “B” 2 vs. Almagro (Rafaela) “C” 0.

– Unión “B” 2 vs. 9 de Julio (Rafaela) 0.

– Unión “B” 2 vs. Argentino de Humberto Primo 0.

De esta manera, el equipo culminó en la segunda posición de la Zona Ascenso.