Básquet Provincial F U18: Las chicas de Unión comenzaron la competencia

En el transcurso del pasado fin de semana, las chicas de Unión disputaron en «La Fortaleza del Bicho», la serie correspondiente al Federativo U18. En esta oportunidad, recibieron a sus pares de Alma Juniors de Esperanza y Atlético Tostado, con los siguientes resultados:

– Unión 12 vs. Alma Juniors 36.

– Alma Jrs. 76 vs. Atlético Tostado 39.

– Atlético Tostado 65 vs. Unión 64.

Grand Prix U16:

Además, en el transcurso del fin de semana se disputó la primera etapa del Federativo U16 Femenino, consignándose los siguientes resultados:

– Libertad 45 vs. Ben Hur 22.

– Ben Hur 32 vs. Independiente de Ataliva 40.

– Libertad 63 vs. Independiente de Ataliva 31.