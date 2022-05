LRF Inferiores – F7: Actividad para los chicos de la ciudad

Los equipos de nuestra ciudad tuvieron un fin de semana ajetreado, disputando partidos correspondientes a la Séptima Fecha del Torneo que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol. Unión se midió con Quilmes y Libertad hizo lo propio con Sportivo.

Quinta:

– Sportivo 1 vs. Libertad 2 (Joaquín Reynoso y Felipe Montini).

– Unión 3 (Barraza X2 y Porra) vs. Quilmes 1.

Sexta:

– Sportivo 0 vs. Libertad 1 (Lautaro Monzón).

– Quilmes no tiene esta División.

Séptima:

– Sportivo no tiene esta División.

– Unión 6 (Ciro Alberto x3, Lastra, Gianti y Bujonok) vs. Quilmes 0.

Octava:

– Sportivo 3 vs. Libertad 2 (Nahuel Gudiño y Valentino Bosetti).

– Unión 8 (Cuello, Gómez, Griotti, Autino x2, Cabral x2 y Franza) vs. Quilmes 0.

Novena:

– Sportivo 1 vs. Libertad 0.

– Unión 6 (Magliano x2, Scarafía x2, González E. y Ortega) vs. Quilmes 1.

2010:

– Quilmes 1 vs. Unión 5 (Colombero, Outerial, Ronchi, Griotti x2). Tercer Tiempo: Quilmes 0 vs. Unión 0.

– Libertad 4 (Lorenzo Gonzalez x2 y Matías Ballari x2) vs. Sportivo Norte 2.

2011:

– Quilmes 0 vs. Unión 4 (Vázquez x2, Molina y Barolo). Tercer tiempo: Quilmes 0 vs. Unión 1 (Giusta).

– Libertad 1 (Lucas Cheta) vs. Sportivo Norte 4.

2012:

– Quilmes 1 vs. Unión 1 (García Alan). Tercer tiempo: Quilmes 1 vs. Unión 3 (Cinturión, Campos y Linares).

– Libertad 1 (Saavedra) vs. Sportivo Norte 1.

2013:

– Quilmes 0 vs. Unión 1 (Bertone). Tercer tiempo: Quilmes 1 vs. Unión 0.

– Libertad 0 vs. Sportivo Norte 1.

2014:

– Quilmes 0 vs. Unión 3 (Castelani, Ferreyra x2). Tercer tiempo: Quilmes 0 vs. Unión 1 (Benítez Bautista).

– Libertad 0 vs. Sportivo Norte 1.

2015:

– Quilmes 0 vs. Unión 2 (Borghesi Octavio x2). Tercer tiempo: Quilmes 0 vs. 1 Unión (Borghesi Octavio).

– Libertad 2 (Pablo Bellato y Sebastian Loro) vs. Sportivo Norte 4.

2016:

– Quilmes 1 vs. Unión 2 (Yasenzaniro Agustín x2). Tercer tiempo: Quilmes 0 vs. Unión 2 (Yasenzaniro Agustín y Basualdo Thomas).

– Libertad 3 (Teo Stoliny x2 y Lucas Acosta) vs. Sportivo Norte 6.