LRF: Definiciones de la reunión Liguista

1- Aprobación boletín 2.901, por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- Se hicieron presentes policías de la Unidad Regional V para tratar la problemática de violencia en los partidos de fútbol que se vivieron en las últimas semanas en la Liga Rafaelina. Se habló de la seguridad de las canchas y el trabajo que se debe realizar para evitar incidentes. Además se trabajará en la implementación de medidas para evitar que los violentos ingresen a los estadios como el derecho de admisión. Todas las instituciones se comprometen en trabajar para erradicar la violencia.

3- Lectura correspondencia: Informe policiales sobre incidentes ocurridos en los encuentros de 9 de Julio vs. Peñarol y La Hidráulica vs. Sp. Santa Clara. Se elevan al HT Penas. Nota de Sp. Santa Clara informando distintos hechos que ocurrieron en el partido con La Hidráulica, sufriendo agresiones, roturas de autos, robo de pertenencias, etc. Se eleva al HT Penas. El delegado de Sp. Santa Clara agrega más datos a lo ocurrido y solicita que se analice el comportamiento del delegado de La Hidráulica, denunciado en la nota presentada por Sp. Santa Clara. La Comisión de Investigación se reunirá el próximo martes para tratar el tema. El Sr. Presidente manifiesta que terminado el partido tuvo contacto con el jefe de operaciones apenas finalizado el partido para conocer lo ocurrido. Nota B. Bochazo informando nueva comisión directiva. Notas de 9 de Julio, Ben Hur y Dep. Libertad ratificando las licencias para el Regional Amateur.

4- Informe de tesorería y pases de jugadores.

5- Se recuerda que el próximo lunes 16/05 se reunirá el consejo de inferiores a partir de las 20 hs. en la sede de la liga.

6- El Sr. Secretario informa que asistió a la inauguración del nuevo gimnasio “Horacio Barbagallo” del club Arg. Quilmes. Se felicita a los dirigentes de la institución por la obra realizada.

7- Desde administración se informa que la carga de jugadores en sistema comet se sigue incrementando y la impresión de los carnet se va acelerando. Se solicita a los clubes que aceleren la carga (jugadores, técnicos, auxiliares, etc).

8- Se da lectura al informe del Dpto. de Fútbol Femenino. Se trataron distintas situaciones que ocurrieron el último fin de semana donde hubo entredichos con árbitros acerca de horarios de partidos. Se definieron nuevos horarios de partidos para las categorías. Próxima reunión lunes 16/05.

9- Se informa que el próximo sábado comenzará el torneo de Fútbol Senior en cancha de Sportivo Norte, donde se jugará la 1ª fecha.

14.00 hs. Quilmes vs. San Isidro

15.00 hs. A.Esmeralda/Z. Pereyra FC vs. Moreno

16.00 hs. Sp. Norte vs. Dep. Bella Italia.

10- El partido pendiente de divisiones inferiores entre B. Bochazo vs. Dep. Josefina se jugará el martes 17/05. El Sr. Presidente informa que el fin de semana había faltante de árbitros y se tuvieron que pedir de otras Ligas. Una de las ternas se bajó a último momento por problemas ajenos y por eso se debió suspender dicho encuentro. Se agradece a los delegados de ambos clubes por la buena predisposición en postergar el encuentro.

11- El partido de Copa Centenario de este miércoles 11/05 se jugará en los siguientes horarios:

21.00 hs Categ. 2010: Atl. Rafaela vs. Def. Frontera

22.00 hs. Primera: Atl. Rafaela vs. Florida

12- Las Semifinales de Copa Centenario se jugarán en fecha a confirmar.

13- Los partidos que definirán las plazas de Copa Santa Fe se jugarán de la siguiente manera:

Miércoles 18/05 – Cancha Peñarol: Sportivo Norte vs. Brown (horario a confirmar). Sportivo Norte hará las veces de local.

Jueves 19/05 – cancha 9 de Julio: F.C. Estado vs. Quilmes (21 horas). Ferro hará las veces de local.

El valor de las entradas será de $ 500 General.

14- Adelantos:

– Unión vs. Sp. Norte jueves a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

– Quilmes vs. Brown viernes a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

– Dep. Ramona vs. 9 de Julio viernes a las 20 hs Reserva y 21.30 hs. Primera.

– San Isidro vs. Indep. San Cristóbal viernes a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

– Juv. Unida vs. Z. Pereyra FBC viernes a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

– Los demás encuentros se jugarán el domingo a las 14 hs Reserva y 15.30 hs. Primera.

15- Adelantos domingo 23/05:

– Dep. Tacural vs. Unión jueves 19/05.

– Atl. María Juana vs. Florida (por sorteo).

– Dep. Josefina vs. Juv. Unida (por sorteo).

16- Atento a que el 29/05 no se contará con adicionales policiales por un evento automovilístico en la ciudad de Rafaela, se determina que la fecha de Primera y Primera B (divisiones superiores) se jugará entre el 25 y el 27 de mayo.

17- Próxima reunión martes 17/05.