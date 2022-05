Vóley F Sub13: Gran participación de las jóvenes albiverdes

El primer Grand Prix del Torneo Apertura de la categoría Sub13 de vóley femenino que organiza la Asociación Rafaelina de Vóley «V.G.» tuvo lugar el pasado fin de semana. El mismo se desarrolló en las instalaciones del club Deportivo Libertad.

Por el lado de Unión fueron más de de 40 deportistas de nuestro Voleibol Femenino conformadas en cuatro equipos disfrutaron de un sábado a puro voleibol.

Los cuatro equipos tuvieron una destacada participación, con buenos resultados y mostrando evolución en su juego.

El equipo sub13 “A” ganó todos los partidos de su zona, adjudicándose así el Primer Lugar de la competencia, obtuvo los siguientes resultados:

– Unión “A” 2 vs. Sportivo Santa Clara 0.

– Unión “A” 2 vs. Brown de San Vicente 0.

– Unión “A” 2 vs. Almagro (Raf) “A” 0.

Por su parte el equipo “B” logró estos resultados:

– Unión “B” 0 vs. Atlético Rafaela 2.

– Unión “B” 2 vs. 9 de Julio (Raf) “B” 0.

– Unión “B” 2 vs. Libertad “B” 0.

El representativo “C” de nuestro voleibol consiguió estos resultados:

– Unión “C” 0 vs. 9 de Julio Rafaela “A” 2.

– Unión “C” 2 vs. Almagro (Raf) “B” 0.

– Unión “C” 0 vs. Libertad “A” 2.

El representativo “D” de nuestro voleibol consiguió estos resultados:

– Unión “D” 2 vs. Atlético Rafaela “A” 0.

– Unión “D” 2 vs. Almagro (Raf) “C” 1.

– Unión “D” 0 vs. Deportivo Las Palmeras 2.