Vóley F – Sub16: Segundo lugar para las albiverdes

El equipo femenino Sub16 de Unión, dirigido por el entrenador Pablo Viteti, se quedó con el segundo lugar de la Copa de Plata del Torneo Abierto que fue disputado en el club Atlético María Juana.

En una Final muy pareja, cayeron ante las chicas del club Atlético San Isidro de San Francisco, mostrando un gran crecimiento a lo largo de torneo.

Esto fueron los resultados obtenidos:

Fase de grupo:

– Unión 0 vs. Unión de San Guillermo 2.

– Unión 0 vs. Bouquet 2.

– Unión 2 vs. Atlético Provincial de Rosario 0.

Triangular:

– Unión 2 vs. Independiente (S.C.) 0.

– Unión 2 vs. Atlético Provincial de Rosario 0.

Semifinal:

– Unión 2 vs. Atlético María Juana 0.

Final:

– Unión 1 vs. Atlético San Isidro 2.