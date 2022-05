LRF F – F3: Libertad será local defendiendo la punta

Este domingo, en el predio de Falucho y Maretto, Libertad será una de las sedes donde se disputará la Tercera fecha del Torneo Apertura de Fútbol Femenino. Tanto en Reserva como en Primera, las aurinegras enfrentarán a Ferro Dho de San Cristóbal.

Hasta el momento, las aurinegras han disputado dos partidos y se han impuesto en ambos, por lo que son protagonistas del certamen en este arranque.

Esta es la programación completa para el domingo:

– 09.30: Libertad vs. Ferro Dho de San Cristóbal (Reserva).

– 11.15: Arg. Humberto vs. Ferro Dho (Sub 13).

– 12.30: Arg Humberto vs. Arg. Vila (Primera).

– 14.15: Libertad vs. Ferro Dho (Primera).