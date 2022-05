Vóley M: Unión se consagró en el 3° Grand Prix

El las instalaciones del club Atlético Unión, se disputó el pasado fin de semana el 3° Grand Prix de vóley masculino en el cual los locales tuvieron dos equipos representándolos, desarrollando un destacado torneo.

Los resultados del equipo A fueron los siguientes:

– Unión 2 vs. Ferro DHO de San Cristóbal 0.

– Unión 2 vs. Brown de Ana Vicente 0.

Semifinal:

– Unión 2 vs. Ambrosetti 0.

Final:

– Unión 2 vs. Ferro DHO de San Cristóbal 0.

De es esta manera el equipo A se consagró campeón del Gran Prix.

Por su parte el equipo B obtuvo los siguientes resultados:

– Unión B 2 vs. 9 de Julio B 0.

– Unión B 2 vs. Libertad 0.

– Unión B 0 vs. Humberto 2.

De esta manera quedaron en segundo lugar en la zona B.