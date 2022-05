LRF – F6: Libertad ganó y se acomodó en la tabla

(Por: Prensa Libertad) – Por la Sexta Fecha del Torneo Apertura, el Cañonero venció como visitante 2 a 0 a Talleres de María Juana y se prende definitivamente en la lucha por estar en la final. Enzo Fernández fue el autor de los dos goles del equipo de Juan Carlos Garello. En Reserva fue victoria 4 a 1 con tantos de Elías Lucero x2, Gastón Cejas y Gabriel Ronco.

Las conquistas aurinegras llegaron en el complemento. Enzo Fernández anotó a los 15’ y a los 34’ de la segunda etapa para plasmar en el marcador lo ocurrido en el terreno de juego. Ahora a Libertad se le vendrán dos compromisos seguidos como local (Quilmes y Ben Hur), donde buscará hacerse fuerte en el “Dr. Plácido Tita” para luego definir todo ante Ferro en Rafaela.

Formación: Alderete; Grabenvarter, Ocaño, Demarco, M. Correa; Triverio (G. Correa), Visetti, Góngora, Fernández; Rivero (Lucero) y Muñoz (Lehmann). DT: J. Garello.

Resultados 6ta fecha – Apertura:

– Unión 1 vs. Sp. Norte 0.

– Quilmes 0 vs. Brown SV 0.

– Dep. Ramona 0 vs. 9 de Julio 5.

– Dep. Aldao 1 vs. Ben Hur 3.

– Peñarol 2 vs. Arg. Vila 1.

– Dep. Tacural 0 vs. Atl. Rafaela 0.

– Florida Clucellas 1 vs. Ferro 2.

– Bochófilo Bochazo 0 vs. Atl. María Juana 4.