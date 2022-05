Básquet Provincial U18: Los sunchalenses avanzaron de instancia

Los equipos de nuestra ciudad participaron el fin de semana de una nueva instancia del torneo Provincial de Básquet U18. En el caso de los aurinegros, se presentaron en la capital provincial, donde superaron a Platense de Reconquista y a Náutico el Quilla para acceder a una nueva instancia del certamen santafesino. En el caso de Unión, fue local ante Atlético, también logrando un triunfo.

Zona 5 – Santa Fe

– Náutico El Quillá 56 vs. Platense Porvenir de Reconquista 81.

– Platense 65 vs. Libertad 66.

– Libertad 77 vs. Náutico El Quillá 56.

– Unión 68 vs. Atlético 66.