Preocupante ola de vandalismos y robos a instituciones y comercios

Con pocas horas de diferencia, en la ciudad se sucedieron tres hechos delictivos que generan una gran preocupación puesto que más allá de los sucesos, se trata de instituciones las implicadas, así como también una pintada que ha creado una repercusión negativa unánime.

Las redes sociales fueron el ámbito en el cual se expresaron los responsables del Sunchales Cicles Club así como también de la Vecinal del barrio 9 de Julio. En ambos casos, las víctimas fueron sus escuelas de fútbol infantil, viéndose afectadas por ataques, roturas y daños diversos en sus espacios.

Por otra parte, con un cariz diferente, un local comercial ubicado en pleno centro de la ciudad, sobre 25 de Mayo y Ameghino, amaneció nuevamente con pintadas. Si bien no es la primera vez que les sucede, en este caso la intención de los agresores fue la de pintar una cruz esvástica. Si bien lo hicieron de manera errónea, el mensaje es contundente y la repercusión ha sido mayúscula puesto que refiere a eventos y situaciones complejos.

Llamativamente, hasta el momento, a pesar de la gravedad de los hechos, no hubo aún ninguna voz oficial que siente una postura sobre esta seguidilla de acciones que preocupan sobremanera. La disposición de cámaras de videovigilancia en las inmediaciones puede ser un punto importante al momento de comenzar a buscar los responsables de este tipo de accionar.

Así se expresó el Cicles Club

Otra vez nuestra institución fue víctima de vandalismo, robos, en zona de bar. Hechos que ocasionan desprecios, a un club humilde de barrio, que logra mantenerse con el apoyo de sus socios y sus dirigentes.

Siempre de puertas abiertas, brindándose a la sociedad toda, generando vínculos de integración humana, familiar, de niñez y adultez. Promoviendo el uso y las buenas costumbres. Una lástima que parte de la sociedad actúe de otra manera.

Así se manifestó la Vecinal 9 de julio

Publicamos esto para crear conciencia sobre todo y como ya hemos advertido en varias oportunidades con la Escuelita de Fútbol NO, que no representan a nuestro Barrio éstos inadaptados y que se tomó conocimiento el día Martes 17/05/22 por colaboradores de la misma que se había consumado un intento de robo nuevamente a la misma y que se encuentran instaladas cámaras donde registran los movimientos que se pueda realizar sobre estos actos de vandalismo y que donde lo único que se logra es mermar el esfuerzo de muchos vecinos y vecinas que trabajan ad honorem por l@s chic@s, que pueden ser sus herman@s, sobrin@s, o amig@s de sus herman@s más chicos, con un solo fin de hacer daño no lleva a nada, todo el mundo sabe el esfuerzo que se hace para que tod@s tengan una infancia feliz y lo que costó levantar nuevamente la EFI y volvemos a reiterar, con la Escuelita NO muchachos.