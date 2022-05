Hockey F: Gran actividad de las pequeñas de Unión

El hockey albiverde sigue sumando participaciones y experiencia con diferentes categorías que participan de encuentros y certámenes regionales. Aquí repasamos los resultados del pasado fin de semana que aún debíamos en cuanto a su difusión, habiéndose presentado en Atlético de Rafaela:

– Unión 3 (Angelina Has, Abby Giuliano y Celeste Imhoff) vs. Bella Italia 0.

– Unión 2 (Alma Beccaria y Josefina Ñañez) vs. Atlético de Rafaela 1.

– Unión 1 (Angelina Hass) vs. 9 de Julio de Rafaela 1.

Sub 13 / Sub 15

– Unión 5 (Delfina Arnaudo x2, Emilia Cipolatti x2 y Lucía Bertolucci) vs. Bella Italia 0.

– Unión 3 (Clara barberis, Nadia Acevedo y Vicki Paladinni) vs. Güemes 0.

– Unión 3 (Victoria Paladinni, Violeta Montenegro y Clara Barberis) vs. Atlético 1.

Torneo Amistad

En tanto, por una nueva Fecha del Torneo Amistad, las Huaynas recibieron a Villa San José:

– Unión 0 vs. Villa San José 0.