Gerardo Werger: «El lunes terminaremos de censar la parte rural de nuestro distrito»

Terminada ya la parte presencial del Censo de Población, Hogares y Vivienda 2022, quienes estuvieron ocupando diferentes instancias de supervisión y coordinación, llevan adelante una nueva instancia del operativo. Al respecto, uno de los dos máximos responsables de la ciudad, Gerardo Werger, señaló que «estamos en la etapa denominada de Supervisión, en donde tenemos que ir dando respuesta a los casos pendientes para poder ir achicando el margen de error que tiene todo tipo de relevamiento y estadística».

«La participación fue relativamente buena en la mayoría de las personas… muchos manifestaron que fueron bien recibidos aunque hubo reacciones que no esperaba de Sunchales», comentó luego, en declaraciones que formuló al visitar el programa radial «Buen Día Sábado».

Además, para llevar tranquilidad a quienes no fueron visitados, también comentó que «ya recibimos una lista que vamos a trabajar desde el Colegio San José en la parte urbana. También hemos encontrado un faltante importante en la parte rural por lo que desde la escuela Técnica vamos a tratar de cumplir con el mismo para tratar de censar a la mayor cantidad posible acercándolos a la ciudad ya que creemos que si tenemos que asistir a los campos no llegaríamos por el tiempo». En este caso, se dispondrá de equipos informáticos en la escuela «Benjamín Matienzo» este lunes, de 7 a 19, para poder resolver esta situación y no buscar responsables sino permitirles cumplir con el relevamiento.

«Nunca sale perfecto, hay etapas para solucionarlo… debemos poner un poco de esfuerzo cada uno para ir resolviendo situaciones», agregó luego, ya entrando en una mirada diferente de la evaluación de lo vivido.

Acerca de la opción de Censo Virtual, siendo esta la primera vez que se daba esta alternativa, consideró que la misma ha sido positiva. «Creo que el Censo Digital nos ha facilitado muchísimo. Considero que fue un éxito», dijo, aunque rápidamente señaló que «distinta fue la situación con la app», en donde se registraron algunos inconvenientes por parte de los censistas, quienes no pudieron aprovecharlas totalmente, retrasando el relevamiento.

«Los casos puntuales no deben opacar todo lo que fue el Censo. Quienes no quisieron formar parte también deben ser respetados», concluyó, dejando entrever que en la ciudad se registraron situaciones inesperadas de quienes no estuvieron de acuerdo con el proceso y se negaron a participar del mismo. Finalmente señaló que «nosotros tenemos aún obleas disponibles y si alguien fue censado y no la tiene pero quiere disponer de la misma, puede acercarse con su código y se la entregamos».