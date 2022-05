Las Tigresas comenzaron de la mejor manera su incursión en el plano provincial al iniciar su participación en el Federativo U16. Se impusieron en Esperanza sin inconvenientes ante las locales de Almagro y Atlético Tostado.

Zona 2 – Almagro de Esperanza

– Almagro de Esperanza 29 vs. Libertad de Sunchales 46.

– Libertad de Sunchales 70 vs. Atlético 37.

– Atlético Tostado 46 vs. Almagro de Esperanza 44.