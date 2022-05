LRF Inferiores – F9: Unión desempatará el campeonato en Sexta

El torneo Apertura masculino de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su Novena y última Fecha. Tras jugar dicho capítulo quedaron definidas prácticamente todas las categorías. Hubo empate en Sexta, entre Peñarol y Unión, y anoche se confirmó que el desempate que definirá al campeón será este martes en Sunchales, desde las 19hs.

Los de Villa Rosas festejaron el torneo de Quinta, Atlético de Rafaela el de Séptima, Octava y Novena; mientras que el de Novena Especial fue para Ben Hur. En las dos Infantiles que acumulan puntos, los campeones fueron Atlético (2010) y Ferrocarril del Estado (2011).

Quinta División:

– Peñarol 3 vs. Libertad 0.

– Unión 2 (Uriel Porra y Uriel Funes) vs. Ferrocarril del Estado 1.

Sexta División:

– Peñarol 0 vs. Libertad 0.

– Unión 4 (Julián Villarruel x 2, Thiago Strak y Lautaro Gómez) vs. Ferrocarril del Estado 0.

Séptima División:

– Peñarol 0 vs. Libertad 5 (Brian Crespín x 2, Agustín Monetti, Lautaro Lencina y Luis Romero).

– Unión 1 (Ciro Alberto) vs. Ferrocarril del Estado 1.

Octava División:

– Peñarol 1 vs. Libertad 1 (Nahuel Gudiño).

– Unión 2 (Tomás Griotti y Cristian Gómez) vs. Ferrocarril del Estado 1.

Novena División:

– Peñarol 1 vs. Libertad 1 (Martín Deyler).

– Unión 0 vs. Ferrocarril del Estado 2.

Novena Especial:

– Peñarol 0 vs. Libertad 1 (Alejo Yosviack).

– Unión 2 (Uriel Torres y Fabricio Bezares) vs. Ferrocarril del Estado 0.

Categoría 2010:

– Libertad 1 (Thiago Gamarra) vs. Peñarol 2.

– Ferrocarril del Estado 1 vs. Unión 2 (Lautaro Osorio y Andrés Stricker). Tercer tiempo: Ferro 0 vs. Unión 0.

Categoría 2011:

– Libertad 1 (Santiago Rojas) vs. Peñarol 1.

– Ferrocarril del Estado 1 vs. Unión 0. Tercer tiempo: Ferro 1 vs. Unión 0.

Categoría 2012:

– Libertad 1 (Máximo Moreyra) vs. Peñarol 1.

– Ferro 2 vs. Unión 0. Tercer tiempo: Ferro 0 vs. Unión 0.

Categoría 2013:

– Libertad 1 (Tadeo Bolzico) vs. Peñarol 0.

– Ferro 1 vs. Unión 2 (Claussen x2). Tercer tiempo: Ferro 0 vs. Unión 1 (Galván).

Categoría 2014:

– Libertad 0 vs. Peñarol 0.

– Ferro 3 vs. Unión 0. Tercer tiempo: Ferro 0 vs. Unión 3.

Categoría 2015:

– Libertad 3 (Sebastián Loro x2 y Pablo Bellato) vs. Peñarol 1.

– Ferro 0 vs. Unión 3 (Schweda x2, Borguessi). Tercer tiempo: Ferro 0vs. Unión 4 (Yaffer Lucio x2, Borguessi x2).

Categoría 2016/17:

– Libertad 0 vs. Peñarol 3.

– Ferro 0 vs. Unión 1 (Rodríguez). Tercer tiempo: Ferro 0 vs. Unión 1.