ARB: Comienza a disputarse el Torneo Oficial

Apenas una semana después de que se definiera el campeón del Preparatorio, esta noche se pone en marcha el Oficial. Libertad recibirá a Ben Hur y Unión viajará a visitar a Atlético Rafaela.

Serán Catorce Fechas a dos Rondas, enfrentándose todos contra todos, donde posteriormente jugarán los playoffs de acuerdo a cómo terminaron en la tabla, al mejor de tres partidos: 1°vs 8°, 2°vs 7°, 3°vs 6° y 4°vs 5°. Los Cuartos de Final iniciarán el 23 de septiembre.

Los cuatro clasificados a Semifinales jugarán en orden del mejor al peor: 1°vs 4° y 2°vs 3°, a jugarse desde el 14 de octubre también al mejor de tres juegos.

Quienes ganen las Semifinales se enfrentarán en las Finales de los playoffs al mejor de tres partidos, comenzando el 28 de octubre.

El ganador del Torneo Oficial disputará la Final Absoluta ante el ganador del Súper 4°, en una final única el 18 de noviembre.

El fixture completo

– Fecha 1 (27 de mayo):

> Libertad de Sunchales vs. Sportivo Ben Hur.

> Argentino Quilmes vs. Peñarol.

> 9 de Julio vs. Independiente.

> Atlético Rafaela vs. Unión de Sunchales.

– Fecha 2 (03 de junio): Ben Hur vs. Atlético, Independiente vs. Quilmes, Unión vs. 9 de Julio y Peñarol vs. Libertad.

– Fecha 3 (10 de junio): Quilmes vs. Unión, 9 de Julio vs. Ben Hur, Atlético vs. Libertad e Independiente vs. Peñarol.

– Fecha 4 (24 de junio): Libertad vs. 9 de Julio, Ben Hur vs. Quilmes, Unión vs. Independiente y Peñarol vs. Atlético.

– Fecha 5 (01 de julio): Quilmes vs. Libertad, 9 de Julio vs. Atlético, Unión vs. Peñarol e Independiente vs. Ben Hur.

– Fecha 6 (08 de julio): Libertad vs. Independiente, Ben Hur vs. Unión, Peñarol vs. 9 de Julio y Atlético vs. Quilmes.

– Fecha 7 (29 de julio): 9 de Julio vs. Quilmes, Unión vs. Libertad, Independiente vs. Atlético y Ben Hur vs. Peñarol.

– Fecha 8 (05 de agosto): Ben Hur vs. Libertad, Peñarol vs. Quilmes, Independiente vs. 9 de Julio y Unión vs. Atlético.

– Fecha 9 (12 de agosto): Atlético vs. Ben Hur, Quilmes vs. Independiente, 9 de Julio vs. Unión y Libertad vs. Peñarol.

– Fecha 10 (19 de agosto): Unión vs. Quilmes, Ben Hur vs. 9 de Julio, Libertad vs. Atlético y Peñarol vs. Independiente.

– Fecha 11 (26 de agosto): 9 de Julio vs. Libertad, Quilmes vs. Ben Hur, Independiente vs. Unión y Atlético vs. Peñarol.

– Fecha 12 (02 de septiembre): Libertad vs. Quilmes, Atlético vs. 9 de Julio, Peñarol vs. Unión y Ben Hur vs. Independiente.

– Fecha 13 (09 de septiembre): Independiente vs. Libertad, Unión vs. Ben Hur, 9 de Julio vs. Peñarol y Quilmes vs. Atlético.

– Fecha 14 (16 de septiembre): Quilmes vs. 9 de Julio, Libertad vs. Unión, Atlético vs. Independiente y Peñarol vs. Ben Hur.