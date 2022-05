El pasado fin de semana, en «La Fortaleza del Bicho», se disputó una nueva etapa del Torneo Provincial U16 de Básquet Masculino, con una muy buena participación del local, que se quedó con dos triunfos en otras tantas presentaciones.

Los clubes que participaron fueron los siguientes:

– Unión de Sunchales.

– Círculo Recreativo de Vera.

– Santa Rosa de Santa Fe.

En tanto, los resultados registrados fueron:

– Unión 89 vs. Vera 61.

– Vera 72 vs. Santa Rosa 47.

– Santa Rosa Fe 44 vs. Unión 80.