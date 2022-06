Vóley F – Sub16: Buena labor de los equipos de Unión

El pasado sábado, dos equipos de Unión participaron del Tercer Grand Prix del Torneo Apertura de la categoría Ssub16. El mismo se desarrolló en la localidad de Vila, siendo anfitrión el club Argentino de Vila.

El equipo sub16 “A” obtuvo los siguientes resultados:

Fase de grupo:

– Unión “A” 2 vs. Libertad “A” 0.

– Unión “A” 2 vs. Sportivo Santa Clara 0.

– Unión “A” 2 vs. Argentino de Vila 0.

Final:

– Unión “A” 0 vs. Almagro (Raf) “A” 2.

Por su parte el equipo “B” logró estos resultados:

Zona Ascenso:

– Unión “B” 2 vs. 9 de Julio “B” (Raf) 0.

– Unión “B” 2 vs. Almagro (Raf) “C” 0.

– Unión “B” 2 vs. 9 de Julio «A» (Raf) 0.

– Unión “B” 2 vs. Argentino de Hto Primo 0.

Derrota en Primera División

Por la Primera Fecha de la Segunda Ronda del Torneo apertura de la Asociación Rafaelina de Voleibol, el primer equipo de Unión cayó derrotado por 3 sets a 0 en condición de visitante ante el club Atlético Almagro de Rafaela.