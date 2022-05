Federal A – F11: Unión logró ante Crucero un empate que suma mucho

En un duro partido ante uno de los equipos más encumbrados, el Bicho Verde pudo hacer un buen cotejo y más allá de igualar 2 a 2 ante Crucero de Misiones, ha redondeado una buena presentación ante su gente, donde sigue sumando puntos importantísimos para alejarse del fondo de la tabla de posiciones.

Si bien el albiverde venía de dos triunfos consecutivos en condición de local, a diferencia de aquellos, ahora el rival era complejo por lo que la faena no era sencilla.

Luego de un primer tiempo en el cual se repartieron la tenencia y alternaron las voluntades, en el complemento llegarían las emociones. Cuando todavía estaban acomodándose, llegó un centro complicado que terminó rebotando en Álvarez, quien vulneró su propia valla para adelantar al albiverde apenas en siete minutos.

Ahí, los de Grazziosi intentaron pararse para manejar los tiempos, sabiendo que la responsabilidad ahora era de los misioneros. No obstante, en tan solo dos minutos (a los 20 y 21), la visita pudo no solamente igualar sino pasar a ganar, aprovechando al máximo dos ventajas del fondo local, llegando tarde al cierre en la primera y permitiendo otro tanto de cabeza en la segunda.

No obstante, lejos estuvo Unión de resignarse sino que siguió apostando a su propuesta y logró a través de un certero pase de Schonfeld, para dejar mano a mano a Rodríguez, quien tocó de primera entrando por el centro del área para decretar el 2 a 2 que terminaría siendo definitivo. En los últimos minutos, el local dispuso de un par de chances claras para volver a adelantarse pero no encontró efectividad, redondeando no obstante un buen partido.

Lo malo pasa por la matemática, en donde no pudo escaparse de los colistas e incluso perdió terreno con los equipos que tiene más cerca en la parte superior de la tabla. Por eso será fundamental ir a buscar un buen resultado la próxima fecha, cuando visite a un golpeado Juventud Antoniana, en Salta.