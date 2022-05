Carina Feldman: «Sigue habiendo casos de Covid19 en la ciudad»

La Directora del hospital «Almícar Gorosito», Carina Feldman, dialogó telefónicamente con «Buen Día Sábado», para referirse a la situación epidemiológica local, en donde en los últimos días se confirmaron tres nuevos casos positivos de Covid19 e incluso un sunchalense internado fue derivado a Rafaela a partir de complicaciones sufridas por sus comorbilidades.

«Todavía no terminó la pandemia, siguen existiendo casos… hemos tenido pacientes internados e incluso en la semana pasada derivamos uno a Rafaela», comenzó diciendo al hacer un balance de la situación.

Además, la profesional reconoció que «comienzan a haber muchas enfermedades respiratorias, con muchos casos pediátricos, lo que genera mucha preocupación especialmente en lo que hace a niños que en los últimos dos años no han concurrido a Jardines o escuelas». En este sentido insistió en la necesidad de continuar utilizando el barbijo como medida de protección, casi como una nueva modalidad de trabajo.

Respecto de los hisopados, Feldman comentó que se continúan haciendo las muestras de forma cotidiana, durante la mañana. «Casos hay pero no se están publicando diariamente, por eso pareciera que no se registran pero sí hay, la pandemia no ha concluido», insistió.

Por otra parte recalcó que «en estos dos años del manejo de la pandemia, se ha podido incorporar tecnología y realizar distintas mejoras edilicias. Esto nos permite pararnos de otra manera ante este flagelo, en caso de que vuelva a aparecer».

«Nos preocupa que más allá de los turnos programados, hay un importante porcentaje de gente que no se acerca a colocarse las dosis correspondientes. Entendemos que esto es muy importante de sostener porque está demostrado que se trata de un elemento que marca la diferencia ante la irrupción de la enfermedad», agregó.

Posible nuevo hospital

Finalmente se refirió a la posibilidad de construir un nuevo hospital en los actuales terrenos ociosos, algo que estaría en marcha desde la Provincia. Sobre el particular, sostuvo que «en general, el proyecto de una nueva estructura es un sueño pero en base a las charlas y conversaciones, el tema estaría bastante avanzado».

«Mientras tanto, vamos realizando tareas de mantenimiento edilicio, ya que no debemos olvidarnos que es un edificio de casi 80 años», cerró.