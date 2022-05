Hockey: Las chicas de Unión tuvieron mucha actividad

En el marco de la Segunda Fecha del Torneo Amistad de Hockey Femenino, las chicas de Las Huaynas de Unión tuvieron una nutrida actividad, disputando partidos en Infantiles y sumando además dos equipos en la categoría Sub13. Además, las Mamis también jugaron en Morteros.

Estos fueron los resultados del Torneo Amistad:

– Sub 13 Verde

– Huaynas 4 (Clara Barberis x2, Victoria Paladinni, Lola Mairani) vs. Peñarol 1.

– Sub 13 Blanco

– Ramona 4 vs. Huaynas 3 (Nazarena Fernández, Violeta Montenegro x2).

Infantiles

– Unión 0 vs. San Antonio 2.

– Unión 6 vs. Saguier 0.

– Unión 2 vs. Barrio Italia 1.

– Goles: Celeste Imhoff x2, Alma Triverio, Juli Ñañez, Josefina Ñañez, Morena Mareco, Maite Blanco y Agustina Sandoval.

Mamis Hockey:

Tuvieron su participación disputando su partido por la Segunda Fecha vs. Morteros.